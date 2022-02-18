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  • Brezžična svoboda, mogočen zvok.
  • Brezžična svoboda, mogočen zvok.

Izdelek ni več na voljo

3000 seriesSlušalke Bluetooth

SHB3595BK/10

1
| (1) Ocena
Brezžična svoboda, mogočen zvok.
Kompaktne ušesne slušalke Bluetooth SHB3595 nudijo mogočen zvok za do 6 ur užitka v brezžični glasbi. Prenosna priročnost.
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Brezžična svoboda, mogočen zvok.

  • 8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesna

  • 6 ur predvajanja

Podpora Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Podpora Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Slušalke združite s katerokoli napravo Bluetooth in brezžično uživajte v kristalno jasni glasbi.

Izbirate lahko med 3 pari ušesnih pokrovčkov za popolno prileganje

Izbirate lahko med 3 pari ušesnih pokrovčkov za popolno prileganje

Ušesni vstavki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki – zato se vedno popolnoma prilegajo.

Učinkovite 8,6 mm zvočne enote zagotavljajo jasen in mogočen zvok

Učinkovite 8,6 mm zvočne enote zagotavljajo jasen in mogočen zvok

Kompaktne in učinkovite 8,6 mm zvočne enote zvočnikov zagotavljajo natančen zvok z mogočnimi nizkimi toni za boljše glasbene užitke med gibanjem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Ta ocena je bila podana za 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Ta ocena je bila podana za 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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