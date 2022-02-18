2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SHB3595BK/10
8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesna
6 ur predvajanja
Slušalke združite s katerokoli napravo Bluetooth in brezžično uživajte v kristalno jasni glasbi.
Ušesni vstavki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki – zato se vedno popolnoma prilegajo.
Kompaktne in učinkovite 8,6 mm zvočne enote zvočnikov zagotavljajo natančen zvok z mogočnimi nizkimi toni za boljše glasbene užitke med gibanjem.
1.0
od 5
1
Ocena
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Ta ocena je bila podana za 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Ta ocena je bila podana za 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth