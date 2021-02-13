2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Plosko zložljive
12 ur zagotavlja dovolj energije za celodnevno predvajanje glasbe.
Slušalke BASS+ z 32 mm zvočnimi enotami zvočnikov, ki ustvarjajo močne nizke tone.
Slušalke BASS+ se optimalno prilegajo in vključujejo vrtljive ušesne školjke in nastavljiv naglavni obroč, ki se odlično prilega vsem uporabnikom.
4.4
od 5
30
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Gogumir
13/02/2021
Hrvatska
Savršen zvuk
Najbolje uložene pare u ovu vrstu proizvoda! Topla preporuka !
Prednosti
Lagane , dobro leže na glavi , zvuk perfektan, baterija dugo drži, jednostavne za rukovanje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši
Dawe10
30/01/2021
Česká republika
Sluchátka jsou skvělá!
Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.
Prednosti
lehká, skvěle sedí na uších i hlavě
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Ta ocena je bila podana za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Bullterier
24/01/2018
Česká republika
OK sluchátka
Jsou lehké, snadno ovladatelné, výkon dobrý. Jsou za tu cenu ok.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
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