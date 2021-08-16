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Izdelek ni več na voljo
Natančna rezila NanoTech
Združljivo s SP981X, SP982X in SP986X
Nadomestne glave SH98 so združljive z vsemi brivniki serije S9000 Prestige z zaobljenimi glavami (SP981X, SP982X in SP986X). Niso združljive z oglatimi brivniki serije S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X in SP988X), za katere se uporablja novejša glava SH91. Nadomestne glave SH91 so združljive z vsemi brivniki serije S9000 Prestige, tako z oglatimi kot z zaobljenimi glavami.
1. Odstranite zgornji pokrov brivne enote. 2. Zamenjajte z novim nosilcem brivne glave. 3. Za ponastavitev brivnika pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop za več kot 5 sekund.
S posodobljeno rešitvijo vzdrževanje vašega Philipsovega brivnika še nikoli ni bilo lažje. Z novim formatom lahko nove brivne glave namestite v samo dveh korakih, omogoča pa tudi temeljito čiščenje brivnika in optimiranje vsakodnevnega britja.
4.3
od 5
11
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Albedo0.31
16/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje
Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.
Prednosti
Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.
Slabosti
Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
havita
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Spolehlivý a výkonný
Dlouhá výdrž na jedno nabití a jednoduchá údržba a možnost nastaveni jemnosti holení
Prednosti
Spolehlivý
Slabosti
Vyšší cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
topol
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
holící hlavy perfektně holí
Tento výrobek používám už rok a perfektně holí, hlavně na krku a nemusím opakovaně přejíždět po tváři.
Prednosti
rychlé holení
Slabosti
Zatím žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy