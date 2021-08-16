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Izdelek ni več na voljo

Shaver S9000 PrestigeNadomestne brivne glave

SH98/70

4.3
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
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Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z brivnikom Prestige serije 9000.
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Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

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  • Natančna rezila NanoTech

  • Združljivo s SP981X, SP982X in SP986X

Nadomestne glave za modele S9000 Prestige

Nadomestne glave za modele S9000 Prestige

Nadomestne glave SH98 so združljive z vsemi brivniki serije S9000 Prestige z zaobljenimi glavami (SP981X, SP982X in SP986X). Niso združljive z oglatimi brivniki serije S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X in SP988X), za katere se uporablja novejša glava SH91. Nadomestne glave SH91 so združljive z vsemi brivniki serije S9000 Prestige, tako z oglatimi kot z zaobljenimi glavami.

Enostavna zamenjava

Enostavna zamenjava

1. Odstranite zgornji pokrov brivne enote. 2. Zamenjajte z novim nosilcem brivne glave. 3. Za ponastavitev brivnika pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop za več kot 5 sekund.

Najpreprostejši način za optimalno uporabo brivnika

Najpreprostejši način za optimalno uporabo brivnika

S posodobljeno rešitvijo vzdrževanje vašega Philipsovega brivnika še nikoli ni bilo lažje. Z novim formatom lahko nove brivne glave namestite v samo dveh korakih, omogoča pa tudi temeljito čiščenje brivnika in optimiranje vsakodnevnega britja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

11

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

16/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje

Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.

Prednosti

Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.

Slabosti

Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spolehlivý a výkonný

Dlouhá výdrž na jedno nabití a jednoduchá údržba a možnost nastaveni jemnosti holení

Prednosti

Spolehlivý

Slabosti

Vyšší cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

holící hlavy perfektně holí

Tento výrobek používám už rok a perfektně holí, hlavně na krku a nemusím opakovaně přejíždět po tváři.

Prednosti

rychlé holení

Slabosti

Zatím žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

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