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Izdelek ni več na voljo
Umaknjeno iz prodaje
Namesto tega kupite SH91
S posodobljeno rešitvijo vzdrževanje vašega Philipsovega brivnika še nikoli ni bilo lažje. Z novim formatom lahko nove brivne glave namestite v samo dveh korakih, omogoča pa tudi temeljito čiščenje brivnika in optimiranje vsakodnevnega britja.
Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.
1. Snemite nosilec brivnih glav. 2. Brivne glave zamenjajte z novimi. 3. Znova namestite nosilec brivnih glav. 4. Brivnik ponastavite tako, da za več kot 5 sekund pridržite gumb za vklop/izklop.
5.0
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Prednosti
Rychlost a kvalita
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Prednosti
lehký a praktický ve všech směrech
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom