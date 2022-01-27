IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • SH90 je nadomestil model SH91
  • SH90 je nadomestil model SH91
  • SH90 je nadomestil model SH91
  • SH90 je nadomestil model SH91
  • SH90 je nadomestil model SH91
  • SH90 je nadomestil model SH91
  • SH90 je nadomestil model SH91
  • SH90 je nadomestil model SH91

Izdelek ni več na voljo

Brivne glave

SH90/70

5
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
SH90 je nadomestil model SH91
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z brivnikom serije 9000.
Poglej vse prednosti

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

SH90 je nadomestil model SH91

  • Umaknjeno iz prodaje

  • Namesto tega kupite SH91

Najpreprostejši način za optimalno uporabo brivnika

Najpreprostejši način za optimalno uporabo brivnika

S posodobljeno rešitvijo vzdrževanje vašega Philipsovega brivnika še nikoli ni bilo lažje. Z novim formatom lahko nove brivne glave namestite v samo dveh korakih, omogoča pa tudi temeljito čiščenje brivnika in optimiranje vsakodnevnega britja.

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.

Enostavna zamenjava glav

Enostavna zamenjava glav

1. Snemite nosilec brivnih glav. 2. Brivne glave zamenjajte z novimi. 3. Znova namestite nosilec brivnih glav. 4. Brivnik ponastavite tako, da za več kot 5 sekund pridržite gumb za vklop/izklop.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Prednosti

Rychlost a kvalita

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Prednosti

lehký a praktický ve všech směrech

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom