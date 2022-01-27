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Izdelek ni več na voljo
Natančna rezila V-Track PRO
Združljivo z modeli S9000 (S9xxx)
Združljivo z modelom SW97xx Star Wars
Združljivo z modelom SW67xx Star Wars
Nadomestne glave SH90 so združljive z brivniki serije 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) in brivniki Star Wars SW9700 in SW6700.
Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri eno- do tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje* koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.
Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.
5.0
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Prednosti
Rychlost a kvalita
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Prednosti
lehký a praktický ve všech směrech
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom