IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 9000Brivne glave

SH90/60

5
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrnite brivnik v stanje novega
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z brivnikom serije 9000.
Poglej vse prednosti

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Vrnite brivnik v stanje novega

  • Natančna rezila V-Track PRO

  • Združljivo z modeli S9000 (S9xxx)

  • Združljivo z modelom SW97xx Star Wars

  • Združljivo z modelom SW67xx Star Wars

Nadomestne glave za brivnike serije 9000

Nadomestne glave za brivnike serije 9000

Nadomestne glave SH90 so združljive z brivniki serije 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) in brivniki Star Wars SW9700 in SW6700.

Naš najboljši sistem britja za eno- do tridnevno bradico

Naš najboljši sistem britja za eno- do tridnevno bradico

Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri eno- do tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje* koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Prednosti

Rychlost a kvalita

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Prednosti

lehký a praktický ve všech směrech

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom