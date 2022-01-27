Izdelek ni več na voljo
SH90 je nadomestil model SH91
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z brivnikom serije 9000.
Umaknjeno iz prodaje
Namesto tega kupite SH91
Nadomestne glave SH90 so združljive z brivniki serije 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) in brivniki Star Wars SW9700 in SW6700.
Patentirana natančna rezila V-track nežno postavijo vsako dlako v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Tako se lahko brijete 30 % bližje* koži in z manj gibi, zato koža ostane v odličnem stanju.
Zagotovite si britje tik ob koži s sistemom dvojnih rezil Super Lift & Cut. Prvo rezilo privzdigne vsako dlako, medtem ko drugo rezilo udobno reže pod nivojem kože za zares gladko kožo.
5.0
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Prednosti
Rychlost a kvalita
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Datum uporabe 2020-01-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Datum uporabe 2020-01-27
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Datum uporabe 2021-02-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Datum uporabe 2021-02-09
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Prednosti
lehký a praktický ve všech směrech
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Datum uporabe 2019-08-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy
Datum uporabe 2019-08-09