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Izdelek ni več na voljo

Brivne glave

SH90/50

5

| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

SH90 je nadomestil model SH91

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z brivnikom serije 9000.

Poglej vse prednosti

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

SH90 je nadomestil model SH91

  • Umaknjeno iz prodaje

  • Namesto tega kupite SH91

Nadomestne glave za brivnike serije 9000

Nadomestne glave za brivnike serije 9000

Nadomestne glave SH90 so združljive z brivniki serije 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) in brivniki Star Wars SW9700 in SW6700.

Idealno vodi dlake za gladko britje z rezili V-Track

Idealno vodi dlake za gladko britje z rezili V-Track

Patentirana natančna rezila V-track nežno postavijo vsako dlako v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Tako se lahko brijete 30 % bližje* koži in z manj gibi, zato koža ostane v odličnem stanju.

Dvigne dlake za udobno in natančno britje

Dvigne dlake za udobno in natančno britje

Zagotovite si britje tik ob koži s sistemom dvojnih rezil Super Lift & Cut. Prvo rezilo privzdigne vsako dlako, medtem ko drugo rezilo udobno reže pod nivojem kože za zares gladko kožo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Prednosti

Rychlost a kvalita

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Datum uporabe 2020-01-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Datum uporabe 2020-01-27

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Datum uporabe 2021-02-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Datum uporabe 2021-02-09

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Prednosti

lehký a praktický ve všech směrech

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Datum uporabe 2019-08-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH90/70 Holicí hlavy

Datum uporabe 2019-08-09

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