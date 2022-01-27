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Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000Brivne glave

SH50/50

4.1
| (66) Ocene
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Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlačic. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost. Združljivo z brivnikom serije 5000, 6000 in brivnikom AquaTouch.
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Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Vrnite brivnik v stanje novega

  • Rezila MultiPrecision

  • Združljivo z modeli S5000 (S5xxx) razen S55xx

  • Združljivo z modeli AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)

  • Združljivo z modeli S6000 (S6xxx)

  • Združljivo z modeli PowerTouch (PT8xx, PT7xx)

Nadomestne glave za brivnike serij 5000 in 6000

Nadomestne glave za brivnike serij 5000 in 6000

Nadomestne glave SH50 so združljive z brivnikom serije 5000 (S5xxx) razen S55xx, brivnikom serije 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) in PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.

Enostavna zamenjava glav za britje

Enostavna zamenjava glav za britje

1. Brivnik odprete s pritiskom na gumb za "sprostitev"; 2. Odstranite pritrdilne obročke z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca; 3. Izvlecite stare glave za britje ter pazljivo namestite nove; prepričajte se, da se glave natančno prilegajo v ležišče; 4. Zamenjajte pritrdilne obročke ter jih privijte z vrtenjem v smeri urinega kazalca; 5. Ko boste pravilno zapirali glavo za britje, boste ob pravilni namestitvi v ležišče zaslišali klik.

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

66

Ocene

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je kvalitní

Holící strojek používám denně, doporučuji každému.

Prednosti

Kvalita

Slabosti

Bez připomínek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

04/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Splnuje ocekavani

Dobry vyrobek, zustava ostry cely rok i dele. Kupuji uz po nekolikate.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nové holicí hlavy

Holicí strojek Philips používám již několik let bez jakékoliv závady nebo problém, nedávno jsem zjistil, že jedna z holicích hlav je již poškozená častým používáním..Zakoupil jsem proto pouze nové holicí hlavy Philips a strojek je jako nový!!

Prednosti

Spolehlivost holicího strojku Philips

Slabosti

Nic mne nenapadá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

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