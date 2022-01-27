2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SH50/50
Rezila MultiPrecision
Združljivo z modeli S5000 (S5xxx) razen S55xx
Združljivo z modeli AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Združljivo z modeli S6000 (S6xxx)
Združljivo z modeli PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
Nadomestne glave SH50 so združljive z brivnikom serije 5000 (S5xxx) razen S55xx, brivnikom serije 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) in PowerTouch (PT8xx, PT7xx).
Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.
1. Brivnik odprete s pritiskom na gumb za "sprostitev"; 2. Odstranite pritrdilne obročke z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca; 3. Izvlecite stare glave za britje ter pazljivo namestite nove; prepričajte se, da se glave natančno prilegajo v ležišče; 4. Zamenjajte pritrdilne obročke ter jih privijte z vrtenjem v smeri urinega kazalca; 5. Ko boste pravilno zapirali glavo za britje, boste ob pravilni namestitvi v ležišče zaslišali klik.
4.1
od 5
66
Ocene
Baginec
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek je kvalitní
Holící strojek používám denně, doporučuji každému.
Prednosti
Kvalita
Slabosti
Bez připomínek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
uzivatel123
04/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Splnuje ocekavani
Dobry vyrobek, zustava ostry cely rok i dele. Kupuji uz po nekolikate.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Strojek123
19/05/2020
Česká republika
Nové holicí hlavy
Holicí strojek Philips používám již několik let bez jakékoliv závady nebo problém, nedávno jsem zjistil, že jedna z holicích hlav je již poškozená častým používáním..Zakoupil jsem proto pouze nové holicí hlavy Philips a strojek je jako nový!!
Prednosti
Spolehlivost holicího strojku Philips
Slabosti
Nic mne nenapadá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy