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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

Philips Avent Natural ResponseCucelj

SCY966/02

5
| (64) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih. Tako lahko preprosto kombinirate dojenje in hranjenje po steklenički.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi

Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

  • Cucelj Natural Response

  • 2 kosa

  • Cucelj za gostejšo hrano

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

64

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

11/04/2023

Česká republika

Česká republika

Savička natural response 6+

Savičky jsou skvělé tvarované jsou širší a mají příjemné vzorkování, takže svým tvarem připomínají bradavku. Miminku se z ní dobře pije, a díky zpětnému ventilu nemusí pouštět vzduch zpět, a tedy může pít plynule. Jsou skvělé.

Prednosti

Tvar, velikost, pružnost

Slabosti

Žádné jsem nenašla

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

Výborné savičky

Savičky PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE jsou velmi kvalitně zpracované. Velmi dobře se udržují. Dítě ji vzalo hned napoprvé. Používám o číslo menší velikost saviček (je to problém i u jiných značek) a na větší přecházím o něco později.

Prednosti

snadná údržba, příjemný tvar pro dítě

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

Kvalitní savička

Savička je super, vůbec nekape dokud dítě nesaje, musí se trošku snažit, jako při kojení. Má tvar připomínající prs, takže nenarušuje kojení, vše bez problému. Díky široké nabídce velikostí rodič snadno najde odpovídající průtok savičky, každé miminko je jiné a tak je potřeba vyzkoušet, která je právě nejlepší. Antikolikový ventil je velkou výhodou.

Prednosti

Nekape, antikolikový ventil, možnost výběru velikosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s prejšnjo embalažo.

  2. Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.

  3. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.