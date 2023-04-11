2 leti garancije
Cucelj Natural Response
2 kosa
Cucelj za gostejšo hrano
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.
5.0
od 5
64
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kobližka
11/04/2023
Česká republika
Del promocije
Savička natural response 6+
Savičky jsou skvělé tvarované jsou širší a mají příjemné vzorkování, takže svým tvarem připomínají bradavku. Miminku se z ní dobře pije, a díky zpětnému ventilu nemusí pouštět vzduch zpět, a tedy může pít plynule. Jsou skvělé.
Prednosti
Tvar, velikost, pružnost
Slabosti
Žádné jsem nenašla
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička
Lenka T.
09/04/2023
Česká republika
Del promocije
Výborné savičky
Savičky PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE jsou velmi kvalitně zpracované. Velmi dobře se udržují. Dítě ji vzalo hned napoprvé. Používám o číslo menší velikost saviček (je to problém i u jiných značek) a na větší přecházím o něco později.
Prednosti
snadná údržba, příjemný tvar pro dítě
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička
jumbo123
09/04/2023
Česká republika
Del promocije
Kvalitní savička
Savička je super, vůbec nekape dokud dítě nesaje, musí se trošku snažit, jako při kojení. Má tvar připomínající prs, takže nenarušuje kojení, vše bez problému. Díky široké nabídce velikostí rodič snadno najde odpovídající průtok savičky, každé miminko je jiné a tak je potřeba vyzkoušet, která je právě nejlepší. Antikolikový ventil je velkou výhodou.
Prednosti
Nekape, antikolikový ventil, možnost výběru velikosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY966/02 Savička
V primerjavi s prejšnjo embalažo.
Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.