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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

Philips Avent Natural ResponseCucelj

SCY961/02

4.7
| (40) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
Cucelj z naravnim odzivom sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo v lastnem ritmu kot na prsih, zato je preprosto kombinirati dojenje s hranjenjem po steklenički. Pomembno je najti pravi cucelj. Dodatne informacije so na voljo spodaj.
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Cucelj, ki deluje enako kot prsi

Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

  • Cucelj Natural Response

  • 2 kosa

  • Cucelj z izjemno počasnim pretokom

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Pomembno je najti pravi cucelj

Pomembno je najti pravi cucelj

Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

40

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

28/04/2023

Česká republika

Česká republika

miminko se musí snažit:-)

Oblíbili jsme si savičku, protože občas dokrmujeme a oproti jiným savičkám se musí miminko snažit jako když saje z prsu, takže nemám strach že by prsa začalo odmítat :-) Savička se snadno vydává a zadává do závitu takže se snadno čistí. Jsme velice spokojeni.

Prednosti

věrohodně napodobuje prso

Slabosti

na žádné jsem nepřišla

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička

15/04/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší savička

Měkký a pružný materiál, úžasný tvar, kombinujeme kojení a dokrmování. Dítě je spokojené, bez bolesti bříška.

Prednosti

Materiál, tvar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička

08/04/2023

Česká republika

Česká republika

Ideální savička pro novorozence

Ze začátku bylo pro syna těžké něco vycucnout, ale s každým dalším pokusem se to zlepšovalo. Je plně kojený, dostává však 3x denně malé množství mlíčka s fortifikací z lahvičky. Bála jsem se, jestli to nebude mít negativní vliv na kojení, opak je však pravdou. Tvar savičky velmi dobře simuluje tvar prsu, stejně tak nízký průtok má pozitivní vliv na saní z prsu. A jako bonus díky antikolikové funkci mimčo nenasaje nežádoucí vzduch! Jsme moc spokojeni a produkt doporučujeme.

Prednosti

silikonový materiál, tvar, nízký průtok, antikoliková

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s prejšnjo embalažo.

  2. Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.

  3. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.