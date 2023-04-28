2 leti garancije
Cucelj Natural Response
2 kosa
Cucelj z izjemno počasnim pretokom
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.
4.7
od 5
40
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lemuris
28/04/2023
Česká republika
Del promocije
miminko se musí snažit:-)
Oblíbili jsme si savičku, protože občas dokrmujeme a oproti jiným savičkám se musí miminko snažit jako když saje z prsu, takže nemám strach že by prsa začalo odmítat :-) Savička se snadno vydává a zadává do závitu takže se snadno čistí. Jsme velice spokojeni.
Prednosti
věrohodně napodobuje prso
Slabosti
na žádné jsem nepřišla
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička
Leny001
15/04/2023
Česká republika
Del promocije
Nejlepší savička
Měkký a pružný materiál, úžasný tvar, kombinujeme kojení a dokrmování. Dítě je spokojené, bez bolesti bříška.
Prednosti
Materiál, tvar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička
Marie K.
08/04/2023
Česká republika
Del promocije
Ideální savička pro novorozence
Ze začátku bylo pro syna těžké něco vycucnout, ale s každým dalším pokusem se to zlepšovalo. Je plně kojený, dostává však 3x denně malé množství mlíčka s fortifikací z lahvičky. Bála jsem se, jestli to nebude mít negativní vliv na kojení, opak je však pravdou. Tvar savičky velmi dobře simuluje tvar prsu, stejně tak nízký průtok má pozitivní vliv na saní z prsu. A jako bonus díky antikolikové funkci mimčo nenasaje nežádoucí vzduch! Jsme moc spokojeni a produkt doporučujeme.
Prednosti
silikonový materiál, tvar, nízký průtok, antikoliková
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY961 Savička
V primerjavi s prejšnjo embalažo.
Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.