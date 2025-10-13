2 leti garancije
Cucelj Natural Response
Paket cucljev z različnimi pretoki
3 kosi
Cucelj s srednjim pretokom, cucelj s hitrim pretokom, cucelj z izjemno hitrim pretokom
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.
4.8
od 5
97
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ciaominn
13/10/2025
Hrvatska
Spas
Moj Ismail jedino hoće ove flašice i sisače… ne znam šta bismo da ih nema iskreno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963 Sisač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963 Sisač
Andula_1
06/11/2024
Česká republika
Zaposleni pri Philipsu
Savička Avent
[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička
Pavla0323
24/07/2023
Česká republika
Super savička, spokojenost
Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.
Prednosti
Tvar savičky, materiál
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička
V primerjavi s prejšnjo embalažo.
Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.