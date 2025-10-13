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  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven
  • Vsak otrok je edinstven

Philips Avent Natural ResponseCucelj

SCY960/03

4.8
| (97) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Vsak otrok je edinstven
Ta paket vam pomaga odkriti ustrezni pretok za otrokov ritem in vam omogoča enostaven prehod, ko se z rastjo otroka spreminjajo tudi njegove potrebe. Starost je le en od znakov, saj vsak otrok pije v svojem ritmu.
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Vsak otrok je edinstven

  • Cucelj Natural Response

  • Paket cucljev z različnimi pretoki

  • 3 kosi

  • Cucelj s srednjim pretokom, cucelj s hitrim pretokom, cucelj z izjemno hitrim pretokom

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Pomembno je najti pravi cucelj

Pomembno je najti pravi cucelj

Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.8

od 5

97

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

13/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Spas

Moj Ismail jedino hoće ove flašice i sisače… ne znam šta bismo da ih nema iskreno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963 Sisač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963 Sisač

06/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zaposleni pri Philipsu

Savička Avent

[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička, spokojenost

Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.

Prednosti

Tvar savičky, materiál

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s prejšnjo embalažo.

  2. Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.

  3. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.