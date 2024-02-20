2 leti garancije
1 steklenička
240 ml
Cucelj s srednjim pretokom
3–6 m
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.
4.9
od 5
277
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
lrdvc
20/02/2024
Hrvatska
Del promocije
Moja beba obožava ove bočice!
Jer sisač ne propušta zrak, i dijete lako i bez umaranja može jesti!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe
Mama96
19/02/2024
Hrvatska
Del promocije
Najbolje bočice i sisači
Moje dojenje nažalost nije išlo, a od svih isprobanih sisača jedino ovaj mi je omogućio kombiniranje dojenja, izdajanja i adaptiranog mlijeka po potrebi. Protok je dovoljno brz da dijete nije frustrirano, a dovoljno spor da se ne zagrcava. Iskrene preporuke 👌
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe
Mami1234
19/02/2024
Hrvatska
Del promocije
Natural flow bocica
Nama najbolje bocice za bebu, probali smo stvarno dosta, ali otkad smo ove kupili ne razmisljamo o nijednim drugima.. Vec 10 mj, samo mjenjamo sisac po brojevima kako raste, najbolje od svega je sto mlijeko ne curi kada beba pokusa sama piti, tako da nema prolijevanja, nego tek kad beba povuce, mlijeko ide
Prednosti
Definitivno
Slabosti
Nista
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011