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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

Philips Avent Natural ResponseSteklena steklenička

SCY933/01

4.9
| (277) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih. Tako lahko preprosto kombinirate dojenje in hranjenje po steklenički.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi

Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

  • 1 steklenička

  • 240 ml

  • Cucelj s srednjim pretokom

  • 3–6 m

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

277

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/02/2024

Hrvatska

Hrvatska

Moja beba obožava ove bočice!

Jer sisač ne propušta zrak, i dijete lako i bez umaranja može jesti!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe

19/02/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje bočice i sisači

Moje dojenje nažalost nije išlo, a od svih isprobanih sisača jedino ovaj mi je omogućio kombiniranje dojenja, izdajanja i adaptiranog mlijeka po potrebi. Protok je dovoljno brz da dijete nije frustrirano, a dovoljno spor da se ne zagrcava. Iskrene preporuke 👌

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe

19/02/2024

Hrvatska

Hrvatska

Natural flow bocica

Nama najbolje bocice za bebu, probali smo stvarno dosta, ali otkad smo ove kupili ne razmisljamo o nijednim drugima.. Vec 10 mj, samo mjenjamo sisac po brojevima kako raste, najbolje od svega je sto mlijeko ne curi kada beba pokusa sama piti, tako da nema prolijevanja, nego tek kad beba povuce, mlijeko ide

Prednosti

Definitivno

Slabosti

Nista

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY933/01 Staklena bočica za bebe

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