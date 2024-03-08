2 leti garancije
1 steklenička
330 ml
Cucelj s hitrim pretokom
3 m+
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.
4.8
od 5
177
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Misic25
08/03/2024
Hrvatska
Del promocije
Najbolje flasice i dude
Od pocetka koristimo vase flasice i dude i ni jednu drugu nije beba prihvatila
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Stevovic85
29/02/2024
Hrvatska
Del promocije
Philips Avent bočice
Ovaj proizvod se jedini ne usmrdi. Bočice su odlicne za odrzavanje. Duda bočice odlicno sjeda u bebina usta od najranijih dana pa sve do sada. Prakticna i odlicna. Sve pohvale.
Prednosti
Funkcionalne,lako odrzavanjep
Slabosti
Nema
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Roda59
29/02/2024
Hrvatska
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Natural reaponse sisač
Jako smo zadovoljni sa bočicama i sisačima. Naši blizanci jako vole ove bočice!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011