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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

Philips Avent Natural ResponseOtroška steklenička

SCY906/01

4.8
| (177) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih. Tako lahko preprosto kombinirate dojenje in hranjenje po steklenički.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi

Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

  • 1 steklenička

  • 330 ml

  • Cucelj s hitrim pretokom

  • 3 m+

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

177

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje flasice i dude

Od pocetka koristimo vase flasice i dude i ni jednu drugu nije beba prihvatila

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu

29/02/2024

Hrvatska

Hrvatska

Philips Avent bočice

Ovaj proizvod se jedini ne usmrdi. Bočice su odlicne za odrzavanje. Duda bočice odlicno sjeda u bebina usta od najranijih dana pa sve do sada. Prakticna i odlicna. Sve pohvale.

Prednosti

Funkcionalne,lako odrzavanjep

Slabosti

Nema

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu

29/02/2024

Hrvatska

Hrvatska

Natural reaponse sisač

Jako smo zadovoljni sa bočicama i sisačima. Naši blizanci jako vole ove bočice!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu

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