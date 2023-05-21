2 leti garancije
1 steklenička
260 ml
Cucelj s srednjim pretokom
3–6 m
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.
4.9
od 5
326
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
IzaZara
21/05/2023
Slovenija
Dobrodošla izboljšava
Nov cucelj se super obnese v kombinaciji z dojenjem, saj otroka ne zaliva in teče le, ko aktivno sesa.
Slabosti
Če je otrok navajen na cucelj z luknjo, bo imel malo težav s tem cucljem in se bo kmalu razburil.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička
Žužek123
18/05/2023
Slovenija
Izdelek ste naredili z odličnim pomislekom.
Ocena je odlična s pohvalo,saj je zelo dobra kombinacija z dojenjem. Zelo pride prav,sploh ko je treba materino mleko kombinirati s ojačevalcem za nedonošenčke in potrebujejo pitje iz stekleničke.
Prednosti
Odlična kombinacija z dojenjem
Slabosti
Ne da se preverit temperature mleka na roki,ker iz cuclja ne teče..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička
Mami dveh
18/05/2023
Slovenija
Priporočam
Top zadeva saj je cucelj zelo podoben dojki, všeč mi je tudi to, da mleko teče le takrat ko otrok pije .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY903 Otroška steklenička
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011