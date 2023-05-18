2 leti garancije
1 steklenička
260 ml
Cucelj s srednjim pretokom
3–6 m
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.
4.8
od 5
171
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mami dveh
18/05/2023
Slovenija
Zadovoljna mama
V prvo smo imeli navadno flaško s katero je poleg mleka pogoltnil obilico zraka in s tem smo imeli še več krčkov. Z Natural Response tega problema zaradi ventila ni, hkrati pa mi je všeč, da ne kaplja! Bravo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree
mamicax2
15/05/2023
Slovenija
Super za refluks!
Zdaj se že drugič soočam z refluksom pro dojenčku in poskusili smo res že veliko raznih metod in pripomočkov, zato lahko z zagotovostjo rečem, da je ta dodaten ventil pri steklenički koristen pri hranjenju, sploh kadar je to v bolj pokončnem položaju!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree
mamica94
11/04/2023
Slovenija
Odlična za preprečevanje požiranja zraka
Steklenička z ventilom, je idealna za preprečevanje ob hranjenju, saj dojenčku pomaga pri zmanjšanemu zaužitju zraka.
Prednosti
Zelo presenečena nad hitrim rezultatom.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree
Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih.