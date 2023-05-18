IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem

Philips Avent Natural ResponseOtroška steklenička z ventilom Airfree

SCY673/82

4.8
| (171) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
Zagotavlja mirno in udobno hranjenje. Cucelj Natural Response podpira dojenčkov edinstveni ritem sesanja, medtem ko je ventil AirFree zasnovan za dodatno zaščito pred krči, plini in refluksom. Pomembno je najti pravi cucelj. Dodatne informacije so na voljo spodaj.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi*

Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem

  • 1 steklenička

  • 260 ml

  • Cucelj s srednjim pretokom

  • 3–6 m

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Pomembno je najti pravi cucelj

Pomembno je najti pravi cucelj

Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

171

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/05/2023

Slovenija

Slovenija

Zadovoljna mama

V prvo smo imeli navadno flaško s katero je poleg mleka pogoltnil obilico zraka in s tem smo imeli še več krčkov. Z Natural Response tega problema zaradi ventila ni, hkrati pa mi je všeč, da ne kaplja! Bravo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree

15/05/2023

Slovenija

Slovenija

Super za refluks!

Zdaj se že drugič soočam z refluksom pro dojenčku in poskusili smo res že veliko raznih metod in pripomočkov, zato lahko z zagotovostjo rečem, da je ta dodaten ventil pri steklenički koristen pri hranjenju, sploh kadar je to v bolj pokončnem položaju!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree

11/04/2023

Slovenija

Slovenija

Odlična za preprečevanje požiranja zraka

Steklenička z ventilom, je idealna za preprečevanje ob hranjenju, saj dojenčku pomaga pri zmanjšanemu zaužitju zraka.

Prednosti

Zelo presenečena nad hitrim rezultatom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY673 Otroška steklenička z ventilom Airfree

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih.