IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka
  • Nasmeh za vas in vašega otroka

Philips AventDigitalni termometer

SCH480/20

5

| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Nasmeh za vas in vašega otroka

Digitalni termometer Philips Avent je vaš prijatelj v spalnici ali kopalnici. Pomaga vam pri enostavnem nadzorovanju sobne temperature ali temperature vode, medtem ko mali pregleduje njegove igrive številke.

Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Veseli trenutki od kopanja do časa za v posteljo

Nasmeh za vas in vašega otroka

  • Edinstvena in igriva zasnova

  • Varno za igro

  • Vodoodporno in plavajoče

  • Za merjenje v kopalnici in sobi

Udobno kopanje pri varni temperaturi

Udobno kopanje pri varni temperaturi

Poskrbite, da bo kopanje za vašega otroka udobno. S termometrom se prepričajte, da temperatura kopeli ostane med 36,5 in 38 °C. Da bo otrok varen, naj temperatura voda ostane pod 39 °C.

Dober spanec se začne s popolno sobno temperaturo

Pomagajte otroku, da bo spal mirno in sladko, tako, da sobno temperaturo ohranjate pri približno 18 °C. Tako ne bo ne prehladno ne pretoplo, temveč ravno prav.

Pokončen digitalni zaslon

Pokončen digitalni zaslon

Vemo, da imate polne roke dela. Zato smo zasnovali natančen pokončen digitalni zaslon, na katerem lahko hitro enostavno odčitate podatke.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

16/09/2026

България

България

Красив дизайн

Любим термометър за нас, любима играчка дъщеря ми.

Prednosti

Красив дизайн, мери точно температурата

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Цифров термометър

Date of Use 2026-09-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Цифров термометър

Date of Use 2026-09-01

29/07/2020

România

România

Foarte precis și util

De mai bine de jumătate de an acest termometru este nelipsit de la baita, fiind și jucăria preferata a lui bebe. Recomand cu mare drag! Recenzie din Campania Philips

Prednosti

Util, precis, calitativ

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Termometru digital

Date of Use 2020-03-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Termometru digital

Date of Use 2020-03-29

27/07/2020

România

România

Practic

Util, practic, eficient plus un design placut! Recenzie din Campania Philips

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Termometru digital

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Termometru digital

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011