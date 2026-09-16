2 leti garancije
Nasmeh za vas in vašega otroka
Digitalni termometer Philips Avent je vaš prijatelj v spalnici ali kopalnici. Pomaga vam pri enostavnem nadzorovanju sobne temperature ali temperature vode, medtem ko mali pregleduje njegove igrive številke.
Edinstvena in igriva zasnova
Varno za igro
Vodoodporno in plavajoče
Za merjenje v kopalnici in sobi
Poskrbite, da bo kopanje za vašega otroka udobno. S termometrom se prepričajte, da temperatura kopeli ostane med 36,5 in 38 °C. Da bo otrok varen, naj temperatura voda ostane pod 39 °C.
Pomagajte otroku, da bo spal mirno in sladko, tako, da sobno temperaturo ohranjate pri približno 18 °C. Tako ne bo ne prehladno ne pretoplo, temveč ravno prav.
Vemo, da imate polne roke dela. Zato smo zasnovali natančen pokončen digitalni zaslon, na katerem lahko hitro enostavno odčitate podatke.
5.0
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Boryta777
16/09/2026
България
Красив дизайн
Любим термометър за нас, любима играчка дъщеря ми.
Prednosti
Красив дизайн, мери точно температурата
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Цифров термометър
Date of Use 2026-09-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Цифров термометър
Date of Use 2026-09-01
Roxana615
29/07/2020
România
Del promocije
Foarte precis și util
De mai bine de jumătate de an acest termometru este nelipsit de la baita, fiind și jucăria preferata a lui bebe. Recomand cu mare drag! Recenzie din Campania Philips
Prednosti
Util, precis, calitativ
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Termometru digital
Date of Use 2020-03-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Termometru digital
Date of Use 2020-03-29
Alla_d20
27/07/2020
România
Del promocije
Practic
Util, practic, eficient plus un design placut! Recenzie din Campania Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Termometru digital
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH480/20 Termometru digital
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011