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  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego
  • Moj prvi komplet za otroško nego

Izdelek ni več na voljo

Philips AventKomplet za otroško nego

SCH400/00

4.6
| (60) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Moj prvi komplet za otroško nego
S kompletom za otroško nego SCH400 lahko najbolje poskrbite za malčka. Kompaktni komplet vsebuje natančen in udoben digitalni termometer za hitro merjenje temperature, nosni aspirator z mehko konico, prstno zobno ščetko, komplet za nego nohtov in las.
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Vse za osnovno otroško nego v enem popolnem kompletu

Moj prvi komplet za otroško nego

  • Vse za osnovno otroško nego

  • Popoln komplet

  • Za fantke in punčke

Digitalni termometer s profesionalno natančnostjo*

Digitalni termometer s profesionalno natančnostjo*

Hitro, udobno in natančno izmerite dojenčkovo temperaturo. Digitalni termometer ponuja profesionalno natančnost*, upogljiva konica pa zagotavlja izjemno udobje za vas in vašega dojenčka.

Kompakten in priročen komplet

Priročna torba omogoča prostor za dodatne izdelke za otroško nego, hkrati pa je kompaktna in priročna za na pot. Idealna za na pot in jasli.

Nosni aspirator z mehko in upogljivo konico

Nosni aspirator z mehko in upogljivo konico

Nosni aspirator pomaga odpreti dojenčkove dihalne poti za njegovo boljše počutje in spanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.6

od 5

60

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Set za sve

Set koji treba svaka mama male bebe sadrži sve šta je potrebno za njegu novorođenčeta a kasnije i bebe

Prednosti

Praktičnost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH400/00 Komplet za njegu bebe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH400/00 Komplet za njegu bebe

12/08/2024

Magyarország

Magyarország

Gyengéd ápolás a babáknak!

A termékcsalád kiválóan alkalmas arra, hogy gondoskodjon a babák bőrének, körmeinek kíméletes és gyengéd ápolására.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH400/30 Babaápolási készlet

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH400/30 Babaápolási készlet

11/07/2023

Polska

Polska

Najlepsze nożyczki

Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. ±0,1°C med 35 °C in 42 °C pri temperaturi prostora 22 °C