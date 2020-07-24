2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Vse za osnovno otroško nego
Popoln komplet
Za fantke in punčke
Hitro, udobno in natančno izmerite dojenčkovo temperaturo. Digitalni termometer ponuja profesionalno natančnost*, upogljiva konica pa zagotavlja izjemno udobje za vas in vašega dojenčka.
Priročna torba omogoča prostor za dodatne izdelke za otroško nego, hkrati pa je kompaktna in priročna za na pot. Idealna za na pot in jasli.
Nosni aspirator pomaga odpreti dojenčkove dihalne poti za njegovo boljše počutje in spanje.
4.6
od 5
60
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Maya1612
24/07/2020
Hrvatska
Set za sve
Set koji treba svaka mama male bebe sadrži sve šta je potrebno za njegu novorođenčeta a kasnije i bebe
Prednosti
Praktičnost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH400/00 Komplet za njegu bebe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH400/00 Komplet za njegu bebe
Bébimama
12/08/2024
Magyarország
Gyengéd ápolás a babáknak!
A termékcsalád kiválóan alkalmas arra, hogy gondoskodjon a babák bőrének, körmeinek kíméletes és gyengéd ápolására.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH400/30 Babaápolási készlet
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH400/30 Babaápolási készlet
Grzanka80
11/07/2023
Polska
Najlepsze nożyczki
Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
±0,1°C med 35 °C in 42 °C pri temperaturi prostora 22 °C