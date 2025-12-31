IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Popolno prileganje ustecem in ročicam
  • Popolno prileganje ustecem in ročicam
  • Popolno prileganje ustecem in ročicam
  • Popolno prileganje ustecem in ročicam
  • Popolno prileganje ustecem in ročicam
  • Popolno prileganje ustecem in ročicam

Izdelek ni več na voljo

AventŽvečilo v obliki živali

SCF894/01

Popolno prileganje ustecem in ročicam
Žvečila v obliki živali brez bisfenola A Avent SCF894/01 masirajo razdražene dlesni dojenčka v vseh obdobjih rasti zob. Pisana žvečila živahnih oblik se povsem prilegajo ročicam in ustom malčkov in blažijo bolečine ob rasti zob.
Poglej vse prednosti

Žvečilo, ki pomaga blažiti bolečine ob rasti zob

Popolno prileganje ustecem in ročicam

  • 3. stopnja

  • Žvečilo za zadnje zobe

Preprosto čiščenje s toplo vodo

Preprosto čiščenje s toplo vodo

Ergonomsko žvečilo ima zaobljene robove, da ga otrok lažje prime. To omogoča tudi enostavno čiščenje, zaradi takšne oblike pa se tudi ne zatika. Sperite ga s toplo vodo in uporabljajte naprej.

Različne teksture med rastjo zadnjih zob hladijo in masirajo dlesni

Različne teksture med rastjo zadnjih zob hladijo in masirajo dlesni

Z gelom napolnjeno žvečilo lahko ohladite v hladilniku in tako s hladnim pritiskom blažite otrokove bolečine pri rasti zob. Različne teksture omogočajo različne stopnje pritiska glede na otrokove želje.

Žvečila Philips Avent ne vsebujejo bisfenola A in ftalata

Žvečila Philips Avent ne vsebujejo bisfenola A in ftalata

Brez bisfenola A – v skladu z direktivo EU 2011/8/EU.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki