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Izdelek ni več na voljo
SCF894/01
3. stopnja
Žvečilo za zadnje zobe
Ergonomsko žvečilo ima zaobljene robove, da ga otrok lažje prime. To omogoča tudi enostavno čiščenje, zaradi takšne oblike pa se tudi ne zatika. Sperite ga s toplo vodo in uporabljajte naprej.
Z gelom napolnjeno žvečilo lahko ohladite v hladilniku in tako s hladnim pritiskom blažite otrokove bolečine pri rasti zob. Različne teksture omogočajo različne stopnje pritiska glede na otrokove želje.
Brez bisfenola A – v skladu z direktivo EU 2011/8/EU.
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