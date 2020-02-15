Izdelek ni več na voljo
Enostavno shranjevanje za sveže obroke
Zasnovano za aparat za pripravo zdrave otroške hrane 4-v-1 Philips Avent. Enostavno odmerjajte, hranite, odmrzujte ali pogrevajte hranljivo otroško hrano.
2 posodi za večkratno uporabo
Za aparat za zdravo otroško hrano
Zasnovano za aparat za pripravo zdrave otroške hrane 4-v-1 Philips Avent. Enostavno odmrzujte ali pogrevajte shranjene obroke.
Shranite idealno velikost obroka za svojega rastočega malčka.
Tesnilni pokrov ohranja okuse in svežino.
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5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Datum uporabe 2020-01-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Datum uporabe 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények
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