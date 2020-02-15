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Izdelek ni več na voljo

Philips AventPosodi za shranjevanje sveže hrane

SCF876/02

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavno shranjevanje za sveže obroke

Zasnovano za aparat za pripravo zdrave otroške hrane 4-v-1 Philips Avent. Enostavno odmerjajte, hranite, odmrzujte ali pogrevajte hranljivo otroško hrano.

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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Enostavno shranjevanje za sveže obroke

  • 2 posodi za večkratno uporabo

  • Za aparat za zdravo otroško hrano

Enostavno odmrzujte ali pogrevajte shranjene obroke

Enostavno odmrzujte ali pogrevajte shranjene obroke

Zasnovano za aparat za pripravo zdrave otroške hrane 4-v-1 Philips Avent. Enostavno odmrzujte ali pogrevajte shranjene obroke.

Shranite idealno velikost obroka za svojega rastočega malčka

Shranite idealno velikost obroka za svojega rastočega malčka

Shranite idealno velikost obroka za svojega rastočega malčka.

Tesnilni pokrov ohranja okuse in svežino

Tesnilni pokrov ohranja okuse in svežino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények

Datum uporabe 2020-01-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények

Datum uporabe 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF876/02 Avent Tároló edények

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 