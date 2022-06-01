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  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
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  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
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  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
  • Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano

Izdelek ni več na voljo

Aparat za pripravo zdrave otroške hrane 4-v-1

SCF875/02

4.6
| (642) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

1 nagrada

Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano
Zavedamo se, da je hranljiva hrana zelo pomembna za zdrav razvoj otroka. Z aparatom za pripravo zdrave otroške hrane Philips Avent lahko enostavno pripravljate okusne obroke glede na otrokove potrebe.
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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Enostavno pripravljajte hranljivo otroško hrano

  • Kuhajte, mešajte, odmrzujte, pogrevajte

  • Zdravo kuhanje v pari

  • Kuhajte v pari in mešajte v eni posodi

  • Nasveti za navajanje na gosto hrano

Edinstveni način kuhanja v pari za zdrave obroke

Edinstveni način kuhanja v pari za zdrave obroke

S paro lahko skuhamo zdrave obroke. Naša edinstvena tehnologija omogoča kroženje pare navzgor, zato so vse sestavine enakomerno skuhane in niso prekuhane. To ohranja okus in teksturo hrane ter tekočin iz sestavin.

Od kuhanja v pari do mešanja – vse v eni priročni posodi

Od kuhanja v pari do mešanja – vse v eni priročni posodi

Ena sama posoda vam nudi vse, kar potrebujete za pripravo hranljive otroške hrane. Ko sestavine skuhate v pari, morate posodo samo še obrniti, da se zaskoči, in nato lahko vsebino zmešate do želene gostote.

Od pasirane hrane do hrane v kosih – za vse korake privajanja

Od pasirane hrane do hrane v kosih – za vse korake privajanja

Aparat za pripravo zdrave otroške hrane 4 v 1 je z vami na vsakem koraku privajanja, od posebej fino zmešanega sadja in zelenjave do kombiniranja sestavin in nato še pripravljanja hrane z večjimi kosi.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-961262

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.6

od 5

642

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

01/06/2022

Slovenija

Slovenija

Odličen pomočnik pri uvajanju hrane

Enostaven in praktičen za uporabo. Si ne predstavljam uvajanje hrane brez njega. Zelenjava se pripravi z malo vode, tako da ne izgubi hranilnih snovi.

Prednosti

Enostaven, kuhanje na sopari z malo vode

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1

27/05/2022

Slovenija

Slovenija

Odlicen izdelek za uvajanje hrane

Enostavna uporaba in ciscenje. Prihranis veliko casa za pripravo hrane za otroka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1

27/05/2022

Slovenija

Slovenija

Velika pomoč pri uvajanju hrane

Ko smo uvajali hrano, je bilo zelo uporabno jo na tako enostaven način pripraviti na sopari.

Prednosti

Zelo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 