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Izdelek ni več na voljo
Kuhajte, mešajte, odmrzujte, pogrevajte
Zdravo kuhanje v pari
Kuhajte v pari in mešajte v eni posodi
Nasveti za navajanje na gosto hrano
S paro lahko skuhamo zdrave obroke. Naša edinstvena tehnologija omogoča kroženje pare navzgor, zato so vse sestavine enakomerno skuhane in niso prekuhane. To ohranja okus in teksturo hrane ter tekočin iz sestavin.
Ena sama posoda vam nudi vse, kar potrebujete za pripravo hranljive otroške hrane. Ko sestavine skuhate v pari, morate posodo samo še obrniti, da se zaskoči, in nato lahko vsebino zmešate do želene gostote.
Aparat za pripravo zdrave otroške hrane 4 v 1 je z vami na vsakem koraku privajanja, od posebej fino zmešanega sadja in zelenjave do kombiniranja sestavin in nato še pripravljanja hrane z večjimi kosi.
Nagrade
4.6
od 5
642
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tanjish
01/06/2022
Slovenija
Odličen pomočnik pri uvajanju hrane
Enostaven in praktičen za uporabo. Si ne predstavljam uvajanje hrane brez njega. Zelenjava se pripravi z malo vode, tako da ne izgubi hranilnih snovi.
Prednosti
Enostaven, kuhanje na sopari z malo vode
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1
Zstru
27/05/2022
Slovenija
Odlicen izdelek za uvajanje hrane
Enostavna uporaba in ciscenje. Prihranis veliko casa za pripravo hrane za otroka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1
El Paco
27/05/2022
Slovenija
Velika pomoč pri uvajanju hrane
Ko smo uvajali hrano, je bilo zelo uporabno jo na tako enostaven način pripraviti na sopari.
Prednosti
Zelo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Premium SCF885/01 Soparnik in mešalnik 4-in-1
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.