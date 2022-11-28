2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Zdravo kuhanje v pari
Kuhajte v pari in mešajte v eni posodi
Enostavna uporaba in čiščenje
Nasveti za navajanje na gosto hrano
S paro lahko skuhamo zdrave obroke. Naša edinstvena tehnologija omogoča kroženje pare navzgor, zato so vse sestavine enakomerno skuhane in niso prekuhane. To ohranja okus in teksturo hrane ter tekočin iz sestavin.
Ena sama posoda vam nudi vse, kar potrebujete za pripravo hranljive otroške hrane. Ko sestavine skuhate v pari, morate posodo samo še obrniti, da se zaskoči, in nato lahko vsebino zmešate do želene gostote.
Aparat za pripravo raznolike zdrave otroške hrane 2-v-1 je z vami na vsakem koraku privajanja in hranjenja, od posebej fino zmešanega sadja in zelenjave do kombiniranja sestavin in nato še pripravljanja hrane z večjimi kosi.
4.8
od 5
336
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Uporabnica123
28/11/2022
Slovenija
Del promocije
Izdelek je zelo priročen in enostaven za uporabo.
Izdelek mi je zelo všeč, uporaba je hitra in enostavna, tudi enostavno se ga da očistiti.
Prednosti
Enostavna uporaba, ne zavzame veliko prostora
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1
Mb2022
28/11/2022
Slovenija
Del promocije
Hitro pripravljeni obroki
Pri prvem otroku ga nisem imela, pri drugem pa. Glede na to, da se je dolgo uvajal v gh zaradi motenj hranjenja in da je bila starostna razlika med otrokoma majhna, je aparat za pripravo hrane precej olajšal pripravo obrokov in čiščenje, saj se vse naredi v eni posodi: kuhanje na sopari, miksanje. Obroki so mi vzeli malo časa, pa tudi posode ni bilo veliko.
Prednosti
Vse funkcije.
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1
Nejči
27/11/2022
Slovenija
Del promocije
Super in enostaven
Všeč mi je,ker hrano fino popari, obdržiš vsr vitamine in na koncu samo obrneš in zmiksaš hrano. Zelo nam pride prav sedaj pri uvajanju hrane.
Prednosti
Super in prihraniš na posodi in času.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Advanced SCF870/22 Soparnik in mešalnik 2-in-1
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.