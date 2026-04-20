2 leti garancije
Lonček z ustnikom My Grippy
300 ml/10 oz
18 m+
1 v paketu
Ni boljšega kot razburljiva pustolovščina. Kar vprašajte svojega malčka. Ko raziskujejo svet, ta lonček za pitje proti polivanju poskrbi za pitje brez nereda. Poseben ventil zagotavlja, da tekočina teče samo, ko malček pije, zato vam ni treba skrbeti, da bi se tekočina polivala ali da bi se lonček prevrnil. Ni nam treba verjeti na besedo, saj se 82 % mater strinja, da ta lonček dejansko preprečuje polivanje*
Ustnik lončka My Grippy je izjemno odporen na ugrize in malčkom omogoča preprosto pitje.
Lonček z ustnikom Philips Avent My Grippy ima malo delov, zato ga lahko preprosto sestavite. Opremljen je s higienskim pokrovčkom, ki poskrbi, da je ustnik vedno čist. Vse dele lončka lahko preprosto operete v pomivalnem stroju.
4.3
od 5
42
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
dorke78
20/04/2026
Hrvatska
Savrsena
Izvsrna bocica koju moj malisan voli i prihvaca i stalno trazi
Prednosti
Sigurna i pouzdana
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
janica5
14/04/2026
Hrvatska
Dobar i kvalitetan proizvod
Najbolja bocica! Prihvacena od prvog srka. Nas malisan je oduvijek voli
Prednosti
Kvaliteta i jednostavnost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
kukili07
08/04/2026
Hrvatska
Del promocije
Odlican proizvod!
Moj mali obozava ovu bocicu,lijepo mu ide tekucina iz nje dovoljno tekucine stane laka je za rukovanje malom djetetu,a pristupacna cijenom.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Neodvisna raziskava domače uporabe v VB, september 2013