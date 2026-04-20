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  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja

Philips AventLonček s trdim ustnikom

SCF804/03

4.3
| (42) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%
Ne pušča, za pitje brez polivanja
Lonček z ustnikom Philips Avent My Grippy ima poseben ventil in onemogoča polivanje, tako potrjujejo mame. Ima nedrsečo strukturo in zaobljeno obliko za majhne ročice, kar malčkom omogoča, da samozavestno razvijejo samostojne sposobnosti pitja.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Ustnik, izjemno odporen na ugrize, za rastoče zobke

Ne pušča, za pitje brez polivanja

  • Lonček z ustnikom My Grippy

  • 300 ml/10 oz

  • 18 m+

  • 1 v paketu

Napreden ventilček za pitje brez polivanja

Napreden ventilček za pitje brez polivanja

Ni boljšega kot razburljiva pustolovščina. Kar vprašajte svojega malčka. Ko raziskujejo svet, ta lonček za pitje proti polivanju poskrbi za pitje brez nereda. Poseben ventil zagotavlja, da tekočina teče samo, ko malček pije, zato vam ni treba skrbeti, da bi se tekočina polivala ali da bi se lonček prevrnil. Ni nam treba verjeti na besedo, saj se 82 % mater strinja, da ta lonček dejansko preprečuje polivanje*

Trd ustnik, izjemno odporen na ugrize, za rastoče zobke

Trd ustnik, izjemno odporen na ugrize, za rastoče zobke

Ustnik lončka My Grippy je izjemno odporen na ugrize in malčkom omogoča preprosto pitje.

Malo delov – enostavna sestava in čiščenje (primerno za pomivanje v pomivalnem stroju)

Malo delov – enostavna sestava in čiščenje (primerno za pomivanje v pomivalnem stroju)

Lonček z ustnikom Philips Avent My Grippy ima malo delov, zato ga lahko preprosto sestavite. Opremljen je s higienskim pokrovčkom, ki poskrbi, da je ustnik vedno čist. Vse dele lončka lahko preprosto operete v pomivalnem stroju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

42

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savrsena

Izvsrna bocica koju moj malisan voli i prihvaca i stalno trazi

Prednosti

Sigurna i pouzdana

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

14/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Dobar i kvalitetan proizvod

Najbolja bocica! Prihvacena od prvog srka. Nas malisan je oduvijek voli

Prednosti

Kvaliteta i jednostavnost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

08/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod!

Moj mali obozava ovu bocicu,lijepo mu ide tekucina iz nje dovoljno tekucine stane laka je za rukovanje malom djetetu,a pristupacna cijenom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Neodvisna raziskava domače uporabe v VB, september 2013