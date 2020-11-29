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  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja
  • Ne pušča, za pitje brez polivanja

Philips Avent -Mehak lonček, odporen na ugrize

SCF802/02

4.3
| (43) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Ne pušča, za pitje brez polivanja
Lonček z ustnikom Philips Avent My Grippy ima poseben ventil in onemogoča polivanje, tako potrjujejo mame. Ima nedrsečo strukturo in zaobljeno obliko za majhne ročice, kar malčkom omogoča, da samozavestno razvijejo samostojne sposobnosti pitja.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Ustnik, odporen na ugrize, za rastoče zobke

Ne pušča, za pitje brez polivanja

  • Lonček z ustnikom My Grippy

  • 300 ml/10 oz

  • 9 m+

  • 1 v paketu

Napreden ventilček za pitje brez polivanja

Napreden ventilček za pitje brez polivanja

Ni boljšega kot razburljiva pustolovščina. Kar vprašajte svojega malčka. Ko raziskujejo svet, ta lonček za pitje proti polivanju poskrbi za pitje brez nereda. Poseben ventil zagotavlja, da tekočina teče samo, ko malček pije, zato vam ni treba skrbeti, da bi se tekočina polivala ali da bi se lonček prevrnil. Ni nam treba verjeti na besedo, saj se 91 % mater strinja, da ta lonček dejansko preprečuje polivanje*

Mehak ustnik, odporen na ugrize, za rastoče zobke

Mehak ustnik, odporen na ugrize, za rastoče zobke

Malček za udobno in preprosto pitje potrebuje ustnik, ki je nežen do dlesni in odporen na rastoče zobke. Lonček z ustnikom My Grippy poskrbi za oboje, saj je opremljen z mehkim ustnikom, odpornim na ugrize.

Zaobljena oblika in nedrseča tekstura

Zaobljena oblika in nedrseča tekstura

Z nedrsečo zasnovo lončka bo vaš malček kmalu osvojil samozavestno in samostojno pitje. Zaobljena oblika in nedrseča tekstura lončka omogočata preprost oprijem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

43

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/11/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Ideální pro roční dítě

Lahvička je pro dítě snadno uchopitelná a nerozkousatelná savička doopravdy vydrží neustálé kousání.

Prednosti

Savička odolná proti rozkousání

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání

25/04/2025

România

România

Super

Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.

Prednosti

Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

05/07/2023

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Tényleg nem folyik

Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Neodvisna raziskava domače uporabe v VB, september 2013