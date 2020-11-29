2 leti garancije
Lonček z ustnikom My Grippy
300 ml/10 oz
9 m+
1 v paketu
Ni boljšega kot razburljiva pustolovščina. Kar vprašajte svojega malčka. Ko raziskujejo svet, ta lonček za pitje proti polivanju poskrbi za pitje brez nereda. Poseben ventil zagotavlja, da tekočina teče samo, ko malček pije, zato vam ni treba skrbeti, da bi se tekočina polivala ali da bi se lonček prevrnil. Ni nam treba verjeti na besedo, saj se 91 % mater strinja, da ta lonček dejansko preprečuje polivanje*
Malček za udobno in preprosto pitje potrebuje ustnik, ki je nežen do dlesni in odporen na rastoče zobke. Lonček z ustnikom My Grippy poskrbi za oboje, saj je opremljen z mehkim ustnikom, odpornim na ugrize.
Z nedrsečo zasnovo lončka bo vaš malček kmalu osvojil samozavestno in samostojno pitje. Zaobljena oblika in nedrseča tekstura lončka omogočata preprost oprijem.
4.3
od 5
43
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Omas
29/11/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Ideální pro roční dítě
Lahvička je pro dítě snadno uchopitelná a nerozkousatelná savička doopravdy vydrží neustálé kousání.
Prednosti
Savička odolná proti rozkousání
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
RoxanaElena
25/04/2025
România
Super
Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.
Prednosti
Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Kinga94
05/07/2023
Magyarország
Del promocije
Preverjen kupec
Tényleg nem folyik
Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Neodvisna raziskava domače uporabe v VB, september 2013