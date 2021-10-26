2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Steklenička s slamico Bendy
300 ml/10 oz
12 m+
1 v paketu
Učenje samostojnega pitja je ključen korak pri razvoju otroka. Podpiramo otrokovo potovanje do samostojnega pitja, saj pomagamo omogočiti enostaven prehod z dojenja ali stekleničke na odprt kozarec. V sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki smo razvili različne rešitve s cuclji, mehkimi ali trdimi ustniki, slamicami in robovi, ki omogočajo pitje v krogu 360°, ki sledijo razvoju otroka ter spodbujajo njegove na novo pridobljene motorične sposobnosti in sposobnosti pitja. Pri razvoju naših rešitev vrhunske kakovosti se vedno osredotočamo na priročnost in higieno.
Lonček za 10 oz tekočine je popolna velikost za zagotavljanje hidracije otroka tekom dneva in ob aktivnem preživljanju časa. Zasnova s preklopnim pokrovčkom ohranja slamico čisto, ko je otrok na prostem. Zaradi zaobljene oblike stekleničke in nedrseče teksture lahko vaš malček stekleničko zanesljivo prime s svojimi majhnimi rokami. Tako bo samozavestno razvil samostojne sposobnosti pitja.
Spodnji del slamice je upognjen, zato slamica brez težav doseže tekočino, kar omogoča pitje v naravnem položaju.
4.6
od 5
479
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sloncica
26/10/2021
Slovenija
Top za malčke
Flaška je ergonomična, otrok jo hitro osvoji le cucelj se zamaže in bilo super, če bi ob nakupu imeli že kar dva rezervna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF798/02 Stekleničke s slamico
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF798/02 Stekleničke s slamico
pepy92
09/05/2023
Hrvatska
Del promocije
Čašica scf798
Moja bebica koja vec ima 2 godine najvise voli svoju zelenu bocu, nekoliko smo ih promijenili u sve ovo vrijeme. I odlicna je, lako se pere, nema mirisa, a dijete je obozava.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Ms2020
09/05/2023
Hrvatska
Del promocije
Svi vaši proizvodi su odlicni!
Svidaju mi se svi vasi proizvodi jer su odlicne kvalitete i vjerno kupujem svaki put vas proizvod.
Prednosti
Uvijek bih ga preporucala
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Od 200 vprašanih pedontologov se jih 90 % strinja, da zasnova naše stekleničke s slamico omogoča zdrav razvoj ustne votline. 89 % se jih strinja, da pitje po slamici krepi ustne mišice, kar pripomore k pridobivanju moči v ustih (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016). Steklenička je bila razvita v sodelovanju z logopedi, zobozdravnikom, strokovnjakom za ergonomijo in babico.