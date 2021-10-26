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  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
  • Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventStekleničke s slamico

SCF798/01

4.6
| (479) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*
Steklenička s slamico Philips Avent Bendy z zaobljeno obliko je popolna izbira za rastoče in aktivne malčke ter omogoča zdrav razvoj ustne votline. Razvita je bila v sodelovanju s strokovnjaki, zato je to naša najboljša steklenička s slamico.*
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Ventil proti puščanju, ki preprečuje razlivanje

Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*

  • Steklenička s slamico Bendy

  • 300 ml/10 oz

  • 12 m+

  • 1 v paketu

Stekleničke Philips Avent sledijo razvoju vašega otroka

Učenje samostojnega pitja je ključen korak pri razvoju otroka. Podpiramo otrokovo potovanje do samostojnega pitja, saj pomagamo omogočiti enostaven prehod z dojenja ali stekleničke na odprt kozarec. V sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki smo razvili različne rešitve s cuclji, mehkimi ali trdimi ustniki, slamicami in robovi, ki omogočajo pitje v krogu 360°, ki sledijo razvoju otroka ter spodbujajo njegove na novo pridobljene motorične sposobnosti in sposobnosti pitja. Pri razvoju naših rešitev vrhunske kakovosti se vedno osredotočamo na priročnost in higieno.

Zaobljena oblika in nedrseča tekstura za zanesljiv oprijem

Lonček za 10 oz tekočine je popolna velikost za zagotavljanje hidracije otroka tekom dneva in ob aktivnem preživljanju časa. Zasnova s preklopnim pokrovčkom ohranja slamico čisto, ko je otrok na prostem. Zaradi zaobljene oblike stekleničke in nedrseče teksture lahko vaš malček stekleničko zanesljivo prime s svojimi majhnimi rokami. Tako bo samozavestno razvil samostojne sposobnosti pitja.

Upognjenost spodnjega dela slamice za enostavno pitje do zadnjega požirka

Upognjenost spodnjega dela slamice za enostavno pitje do zadnjega požirka

Spodnji del slamice je upognjen, zato slamica brez težav doseže tekočino, kar omogoča pitje v naravnem položaju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

479

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

26/10/2021

Slovenija

Slovenija

Top za malčke

Flaška je ergonomična, otrok jo hitro osvoji le cucelj se zamaže in bilo super, če bi ob nakupu imeli že kar dva rezervna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF798/02 Stekleničke s slamico

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF798/02 Stekleničke s slamico

09/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Čašica scf798

Moja bebica koja vec ima 2 godine najvise voli svoju zelenu bocu, nekoliko smo ih promijenili u sve ovo vrijeme. I odlicna je, lako se pere, nema mirisa, a dijete je obozava.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF798/01 Čašice sa slamkom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF798/01 Čašice sa slamkom

09/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Svi vaši proizvodi su odlicni!

Svidaju mi se svi vasi proizvodi jer su odlicne kvalitete i vjerno kupujem svaki put vas proizvod.

Prednosti

Uvijek bih ga preporucala

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF798/01 Čašice sa slamkom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF798/01 Čašice sa slamkom

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Od 200 vprašanih pedontologov se jih 90 % strinja, da zasnova naše stekleničke s slamico omogoča zdrav razvoj ustne votline. 89 % se jih strinja, da pitje po slamici krepi ustne mišice, kar pripomore k pridobivanju moči v ustih (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016). Steklenička je bila razvita v sodelovanju z logopedi, zobozdravnikom, strokovnjakom za ergonomijo in babico.