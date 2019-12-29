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  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje

Izdelek ni več na voljo

Philips AventLonček za malčke

SCF784/00

4.7
| (52) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Olajša prehod na samostojno pitje
Olajšajte svojemu malčku prehod na pitje iz odprtih kozarcev, brez polivanja. Tehnologija aktiviranja z ustnicami omogoča, da tekočina teče iz lončka le, ko otrok usta prisloni ob rob lončka.
Poglej vse prednosti
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Idealen prehodni lonček za rastoče malčke

Olajša prehod na samostojno pitje

  • 340 ml

  • 340 ml

  • 12 m+

Pitje po celotnem robu v krogu 360° kot pri klasičnem odprtem kozarcu

Pitje po celotnem robu v krogu 360° kot pri klasičnem odprtem kozarcu

Lonček brez ustnika omogoča pitje v krogu 360° po celotnem robu, tako kot pri kozarcu za odrasle.

Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*

Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*

Oblika lončka brez ustnika omogoča zdravo rast zob.

Tehnologija aktiviranja z ustnicami

Tehnologija aktiviranja z ustnicami

Lonček brez ustnika ima edinstven ventil, ki se aktivira z ustnicami, tako da tekočina teče iz lončka le, ko otrok usta prisloni ob rob lončka. Med požirki se ventil samodejno zapre, tako da vam ni treba skrbeti glede polivanja in umazanije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

52

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výrobek předčil má očekávání

Hrneček jsem zkoušela u syna (11m), jelikož je to kluk, je to i pěkný čertík. Ať s hnečkem hrkal sebevíc, nic neteklo. Opravdu je zapotřebí přistát rty. Za nás je to skvělý způsob jak přejít na normální hrneček. Nemusím se bát, že se malý poleje a stejně tak mu poteče jen tolik, kolik vtáhne. Za nás super.

Prednosti

Dítě se naučí pít bez dudlíku, není mokré a nezakucká se.

Slabosti

Žádné nevýhody jsem nezaznamenala

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

"Dospělácký" hrneček Philips Avent

Samotný hrneček je vyroben z kvalitního pevného plastu, který je transparentní, takže vidíte, jaký je jeho obsah. Jako praktická hodnotím velká oboustranná držadla a vrchní víčko. Hrneček je velmi povedený, pro děti zajímavý svými obrázky. Jednoduše se udržuje čistý díky jednoduchému skládacímu mechanismu. Já osobně jsem však ze začátku měla trochu problém s jeho opětovným složením, je to menší rébus. Jednotlivé části lze také mýt v myčce na nádobí. Co se týče používání hrnečku, malého okamžitě zaujal, ale vzhledem k tomu, že mu je teprve 16m, končí poměrná část vody, která díky stlačení vrchního dílu nateče, na oděvu a na zemi. Domnívám se tak, že je to čistě individuální a náš malý má na "dospělácký" hrneček ještě čas. Produkt ráda doporučuji rodičům jako hrneček vhodný na přechodnou dobu mezi lahvičkami a hrnečky se savičkami, brčky či pítky a klasickým hrnečkem.

Prednosti

Kvalitní výrobek vhodný pro nejmenší, dostačující obsah, velká držadla, jednoduchá údržba

Slabosti

Správné skládání mechanismu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček

12/12/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek

Hrneček je opravdu skvělý pro děti, kteří přecházejí z lahvičky na klasický hrneček (skleničku). Tento hrneček je netekoucí, lze pít ze všech stran. Stačí pouze přiložit rty k okraji a začne téct, takže velice jednoduché :). Opravdu doporučuji!

Prednosti

lehký, netekoucí jednoduchá manipulace

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. 77 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, se strinja, da ta lonček omogoča zdrav razvoj ustne votline (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)

  2. 72 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, bi priporočilo tehnologijo aktiviranja z ustnicami (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)