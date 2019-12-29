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Izdelek ni več na voljo
340 ml
340 ml
12 m+
Lonček brez ustnika omogoča pitje v krogu 360° po celotnem robu, tako kot pri kozarcu za odrasle.
Oblika lončka brez ustnika omogoča zdravo rast zob.
Lonček brez ustnika ima edinstven ventil, ki se aktivira z ustnicami, tako da tekočina teče iz lončka le, ko otrok usta prisloni ob rob lončka. Med požirki se ventil samodejno zapre, tako da vam ni treba skrbeti glede polivanja in umazanije.
4.7
od 5
52
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ajuška
29/12/2019
Česká republika
Del promocije
Výrobek předčil má očekávání
Hrneček jsem zkoušela u syna (11m), jelikož je to kluk, je to i pěkný čertík. Ať s hnečkem hrkal sebevíc, nic neteklo. Opravdu je zapotřebí přistát rty. Za nás je to skvělý způsob jak přejít na normální hrneček. Nemusím se bát, že se malý poleje a stejně tak mu poteče jen tolik, kolik vtáhne. Za nás super.
Prednosti
Dítě se naučí pít bez dudlíku, není mokré a nezakucká se.
Slabosti
Žádné nevýhody jsem nezaznamenala
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček
BambaP
13/12/2019
Česká republika
Del promocije
"Dospělácký" hrneček Philips Avent
Samotný hrneček je vyroben z kvalitního pevného plastu, který je transparentní, takže vidíte, jaký je jeho obsah. Jako praktická hodnotím velká oboustranná držadla a vrchní víčko. Hrneček je velmi povedený, pro děti zajímavý svými obrázky. Jednoduše se udržuje čistý díky jednoduchému skládacímu mechanismu. Já osobně jsem však ze začátku měla trochu problém s jeho opětovným složením, je to menší rébus. Jednotlivé části lze také mýt v myčce na nádobí. Co se týče používání hrnečku, malého okamžitě zaujal, ale vzhledem k tomu, že mu je teprve 16m, končí poměrná část vody, která díky stlačení vrchního dílu nateče, na oděvu a na zemi. Domnívám se tak, že je to čistě individuální a náš malý má na "dospělácký" hrneček ještě čas. Produkt ráda doporučuji rodičům jako hrneček vhodný na přechodnou dobu mezi lahvičkami a hrnečky se savičkami, brčky či pítky a klasickým hrnečkem.
Prednosti
Kvalitní výrobek vhodný pro nejmenší, dostačující obsah, velká držadla, jednoduchá údržba
Slabosti
Správné skládání mechanismu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček
Mounac
12/12/2019
Česká republika
Del promocije
Kvalitní výrobek
Hrneček je opravdu skvělý pro děti, kteří přecházejí z lahvičky na klasický hrneček (skleničku). Tento hrneček je netekoucí, lze pít ze všech stran. Stačí pouze přiložit rty k okraji a začne téct, takže velice jednoduché :). Opravdu doporučuji!
Prednosti
lehký, netekoucí jednoduchá manipulace
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF784/00 Dospělácký hrneček
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
77 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, se strinja, da ta lonček omogoča zdrav razvoj ustne votline (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)
72 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, bi priporočilo tehnologijo aktiviranja z ustnicami (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)