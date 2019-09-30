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Izdelek ni več na voljo
260 ml
260 ml
9 m+
Lonček brez ustnika omogoča pitje v krogu 360° po celotnem robu, tako kot pri kozarcu za odrasle.
Oblika lončka brez ustnika omogoča zdravo rast zob.
Lonček brez ustnika ima edinstven ventil, ki se aktivira z ustnicami, tako da tekočina teče iz lončka le, ko otrok usta prisloni ob rob lončka. Med požirki se ventil samodejno zapre, tako da vam ni treba skrbeti glede polivanja in umazanije.
4.5
od 5
73
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Locika17
30/09/2019
Česká republika
Ten hrnek je prostě boží.
Úžasný hrneček, jsem ráda, že jsem ho dceři koupila. Dobře se drží a hlavně neteče, takže nemám koberec věčně od čaje. Sama jsem nechápala, jak to může fungovat a opravdu teče jen, když se člověk chce napít. Naneštěstí moje vynalézavá dcerka přišla na způsob, jak čaj z hrnečku dostat :D
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF782/00 Dospělácký hrneček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF782/00 Dospělácký hrneček
ElleDH
15/04/2019
Česká republika
Super hrneček na nácvik pití
Hrneček je super, dobře se drží, neteče.. syn se z něho naučil pít opravdu rychle a snaží se i dál pít jako velkej kluk od nás, kdy po trénování s tímto, už se ani tak často nepolévá. Jediný problém je při mytí, to rozkládání a zkládání mě štve, na druhou stranu je to daň za to, jak je to super vychytaný.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF782/17 Dospělácký hrneček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF782/17 Dospělácký hrneček
Puzzlik1
27/02/2019
Česká republika
rozhodně doporučuji
Super pomocník, když už mimčo není mimčo a chce pít jako dospělák.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF782/17 Dospělácký hrneček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF782/17 Dospělácký hrneček
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
77 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, se strinja, da ta lonček omogoča zdrav razvoj ustne votline (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)
72 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, bi priporočilo tehnologijo aktiviranja z ustnicami (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)