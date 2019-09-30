IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje
  • Olajša prehod na samostojno pitje

Izdelek ni več na voljo

Philips AventLonček za malčke

SCF782/00

4.5
| (73) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Olajša prehod na samostojno pitje
Olajšajte svojemu malčku prehod na pitje iz odprtih kozarcev, brez polivanja. Tehnologija aktiviranja z ustnicami omogoča, da tekočina teče iz lončka le, ko otrok usta prisloni ob rob lončka.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Idealen prehodni lonček za rastoče malčke

Olajša prehod na samostojno pitje

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9 m+

Pitje po celotnem robu v krogu 360° kot pri klasičnem odprtem kozarcu

Pitje po celotnem robu v krogu 360° kot pri klasičnem odprtem kozarcu

Lonček brez ustnika omogoča pitje v krogu 360° po celotnem robu, tako kot pri kozarcu za odrasle.

Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*

Poskrbi za zdrav razvoj ustne votline*

Oblika lončka brez ustnika omogoča zdravo rast zob.

Tehnologija aktiviranja z ustnicami

Tehnologija aktiviranja z ustnicami

Lonček brez ustnika ima edinstven ventil, ki se aktivira z ustnicami, tako da tekočina teče iz lončka le, ko otrok usta prisloni ob rob lončka. Med požirki se ventil samodejno zapre, tako da vam ni treba skrbeti glede polivanja in umazanije.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

73

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Ten hrnek je prostě boží.

Úžasný hrneček, jsem ráda, že jsem ho dceři koupila. Dobře se drží a hlavně neteče, takže nemám koberec věčně od čaje. Sama jsem nechápala, jak to může fungovat a opravdu teče jen, když se člověk chce napít. Naneštěstí moje vynalézavá dcerka přišla na způsob, jak čaj z hrnečku dostat :D

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF782/00 Dospělácký hrneček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF782/00 Dospělácký hrneček

15/04/2019

Česká republika

Česká republika

Super hrneček na nácvik pití

Hrneček je super, dobře se drží, neteče.. syn se z něho naučil pít opravdu rychle a snaží se i dál pít jako velkej kluk od nás, kdy po trénování s tímto, už se ani tak často nepolévá. Jediný problém je při mytí, to rozkládání a zkládání mě štve, na druhou stranu je to daň za to, jak je to super vychytaný.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF782/17 Dospělácký hrneček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF782/17 Dospělácký hrneček

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

rozhodně doporučuji

Super pomocník, když už mimčo není mimčo a chce pít jako dospělák.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF782/17 Dospělácký hrneček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF782/17 Dospělácký hrneček

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. 77 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, se strinja, da ta lonček omogoča zdrav razvoj ustne votline (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)

  2. 72 % pedontologov, ki so sodelovali v raziskavi, bi priporočilo tehnologijo aktiviranja z ustnicami (neodvisna spletna raziskava, ZDA, april 2016)