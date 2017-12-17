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  • Ohranja lonček s slamico higieničen
  • Ohranja lonček s slamico higieničen
  • Ohranja lonček s slamico higieničen
  • Ohranja lonček s slamico higieničen

Izdelek ni več na voljo

Philips AventStekleničke s slamico

SCF764/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Ohranja lonček s slamico higieničen
V kompletu nadomestnih slamic s ščetko Philips Avent SCF764/00 sta 2 kompleta zamenljivih slamic in ščetka za čiščenje. Tako je lahko slamica v lončku vedno čista in higienična, da jo lahko uporabite, kadarkoli želite!
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Nadomestne silikonske slamice s ščetko za čiščenje

Ohranja lonček s slamico higieničen

  • Kompleti nadomestnih slamic

  • S ščetko

Vključuje 2 kompleta nadomestnih slamic in ščetko za čiščenje

Za 260 ml lončke s slamico

Ščetka omogoča enostavno čiščenje slamice

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 