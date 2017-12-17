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Kompleti nadomestnih slamic
S ščetko
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.