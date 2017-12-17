2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
340 ml
18 m+, slamica
5.0
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kateřina21
17/12/2017
Česká republika
Skvělý :-)
Syn hrníček s brčkem používá od cca 8.měs. Je skvělý rychle čištění a mytí... Nekapací brčko... Máme tři :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Hrnečky s brčkem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Hrnečky s brčkem
Ola911
16/11/2019
Україна
Найкраща чашка
Це найкраща чашка для діток, зі всіх, якими доводилось користуватись. Починаючи з функціональності і завершуючи дизайном. Кришка повністю не відкривається, а лише прокручується щоб стала доступною трубочка. Завдяки цьому кришка ніколи не загубиться, а сама трубочка не вимажеться. Верхня частина трубочки виготовлена з якісного силікону, пити дитині комфортно, а всередині в пляшечці вона пластикова і досить великого діаметру. З мінусів лише те, що не зовсім зручно мити кришку, хоча якщо в посудомийній машині, то ок). Все, звичайно, індивідуально, але рекомендую використовувати навіть швидше ніж з 18 міс. Ми почали користуватись приблизно в 11 міс.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Straw Cups
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Straw Cups
mely
05/07/2018
România
foarte ok, Recenzie din campania Philips Avent
Recomand este relativ ușor de folosit mai greu cu închidere singur , dar nu ăsta contează. Recenzie din campania Philips Avent
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Cană cu pai
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Cană cu pai
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