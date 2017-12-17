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  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti

Izdelek ni več na voljo

Philips AventStekleničke s slamico

SCF762/00

5
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
Lonček s slamico Philips Avent SCF762/00 je idealna rešitev za pitje za rastočega malčka. Je nepropusten in zaradi edinstvenega pokrovčka, ki ga privijete, ga malček zlahka samostojno uporablja. Mogoče ga je popolnoma razstaviti in očistiti.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Neprepustno in priročno za otrokovo samostojno uporabo

Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti

  • 340 ml

  • 18 m+, slamica

Mehka silikonska slamica z vgrajenim ventilom, ki preprečuje razlitje

Otrok lahko pokrov enostavno odpre in zapre z obračanjem

Pokrovček, ki ga privijete ohranja čisto slamico

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý :-)

Syn hrníček s brčkem používá od cca 8.měs. Je skvělý rychle čištění a mytí... Nekapací brčko... Máme tři :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Hrnečky s brčkem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Hrnečky s brčkem

16/11/2019

Україна

Україна

Найкраща чашка

Це найкраща чашка для діток, зі всіх, якими доводилось користуватись. Починаючи з функціональності і завершуючи дизайном. Кришка повністю не відкривається, а лише прокручується щоб стала доступною трубочка. Завдяки цьому кришка ніколи не загубиться, а сама трубочка не вимажеться. Верхня частина трубочки виготовлена з якісного силікону, пити дитині комфортно, а всередині в пляшечці вона пластикова і досить великого діаметру. З мінусів лише те, що не зовсім зручно мити кришку, хоча якщо в посудомийній машині, то ок). Все, звичайно, індивідуально, але рекомендую використовувати навіть швидше ніж з 18 міс. Ми почали користуватись приблизно в 11 міс.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Straw Cups

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Straw Cups

05/07/2018

România

România

foarte ok, Recenzie din campania Philips Avent

Recomand este relativ ușor de folosit mai greu cu închidere singur , dar nu ăsta contează. Recenzie din campania Philips Avent

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Cană cu pai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF762/00 Cană cu pai

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 