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  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
  • Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti

Izdelek ni več na voljo

Philips AventStekleničke s slamico

SCF760/00

5
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti
Lonček s slamico Philips Avent SCF760/00 je idealna rešitev za pitje za rastočega malčka. Je nepropusten in zaradi edinstvenega pokrovčka, ki ga privijete, ga malček zlahka samostojno uporablja. Mogoče ga je popolnoma razstaviti in očistiti.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Neprepustno in priročno za otrokovo samostojno uporabo

Pokrovček, ki ga privijete, ohranja slamico higienično na poti

  • 260 ml

  • 12 m+, slamica

Mehka silikonska slamica z vgrajenim ventilom, ki preprečuje razlitje

Otrok lahko pokrov enostavno odpre in zapre z obračanjem

Pokrovček, ki ga privijete ohranja čisto slamico

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Imi place

Este foarte ok, deși noi il folosim cu tetina de biberon, nu știe încă să folosească paiul , este foarte ușor de ținut în mânuță, fetița își ține singura sticla

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Cană cu pai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Cană cu pai

03/07/2018

România

România

Recenzie pentru campania Phillips avent

Si acum la 4 ani o folosim.Usor de transportat,nu se varsa,bea cu usurinta din el,incape in orice geanta si cel mai important ma incantat faptul ca pot gasii sa inlocuiesc paiele dupa o anumita perioada de folosire.Geniale!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Cană cu pai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Cană cu pai

24/07/2017

Magyarország

Magyarország

Mindenütt velünk van

Ez az itatópohár hozta meg nekünk az önálló ivás élményét. A kis kék itató mára már állandó társa a kisfiamnak, aki boldogan szolgálja ki magát, ha megszomjazott (a csőrös itatókhoz mindig kellett a segítségem), én pedig azért szeretem, mert a szívószál bebújik a kupak alá, ha épp nem használjuk, így higiénikusan szállítható, tárolható, ráadásul akkor sem szivárog, ha csak úgy bedobom a táskámba.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 