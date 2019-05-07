2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
260 ml
12 m+, slamica
5.0
od 5
14
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Crinutza
07/05/2019
România
Imi place
Este foarte ok, deși noi il folosim cu tetina de biberon, nu știe încă să folosească paiul , este foarte ușor de ținut în mânuță, fetița își ține singura sticla
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Cană cu pai
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Cană cu pai
Nicoleta30
03/07/2018
România
Recenzie pentru campania Phillips avent
Si acum la 4 ani o folosim.Usor de transportat,nu se varsa,bea cu usurinta din el,incape in orice geanta si cel mai important ma incantat faptul ca pot gasii sa inlocuiesc paiele dupa o anumita perioada de folosire.Geniale!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Cană cu pai
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Cană cu pai
Simon2016
24/07/2017
Magyarország
Mindenütt velünk van
Ez az itatópohár hozta meg nekünk az önálló ivás élményét. A kis kék itató mára már állandó társa a kisfiamnak, aki boldogan szolgálja ki magát, ha megszomjazott (a csőrös itatókhoz mindig kellett a segítségem), én pedig azért szeretem, mert a szívószál bebújik a kupak alá, ha épp nem használjuk, így higiénikusan szállítható, tárolható, ráadásul akkor sem szivárog, ha csak úgy bedobom a táskámba.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.