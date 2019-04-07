2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SCF755/05
Pitje brez polivanja
340 ml
18 m+
Nič več polivanja. Nov ventilček z vloženim patentom zagotavlja, da tekočina izteka samo, ko otrok pije iz lončka.
Ko odstranite ventilček, se lonček za pitje spremeni v lonček s prostim pretokom.
Nagnjen ustnik je oblikovan tako, da malčkom olajša prve požirke, saj jim glavice ni treba pretirano nagniti nazaj.
3.3
od 5
15
Ocene
Ella
07/04/2019
Україна
Самая удобная чашка для малыша
[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Чашка з носиком
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Чашка з носиком
Csillalini
25/04/2018
Magyarország
Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.
Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Piia
28/07/2017
Eesti
Väga hea
Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Tilaga tass
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Tilaga tass
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.