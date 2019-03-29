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Izdelek ni več na voljo
SCF753/06
Pitje brez polivanja
260 ml
12 m+
Trd ustnik
Nič več polivanja. Nov ventilček z vloženim patentom zagotavlja, da tekočina izteka samo, ko otrok pije iz lončka.
Ko odstranite ventilček, se lonček za pitje spremeni v lonček s prostim pretokom.
Nagnjen ustnik je oblikovan tako, da malčkom olajša prve požirke, saj jim glavice ni treba pretirano nagniti nazaj.
3.9
od 5
42
Ocene
MiaS
29/03/2019
Hrvatska
Odličan proizvod!
Lako se održava, dijete lako pije iz nje i ne proljeva se kada je naopako okrenuta. Super! ❤️
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF753 Čašica s usnikom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF753 Čašica s usnikom
zdebrozova
05/07/2018
Česká republika
hrneček se dobře drží v ruce a opravdu neteče
Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753/07 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička doporučuju, protože se hrneček dobře drží v ruce a opravdu neteče.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF753/07 Hrneček s hubičkou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF753/07 Hrneček s hubičkou
Brozova
04/07/2018
Česká republika
Kvalitní produkt
Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička - kvalitní produkt, mohu doporučit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF753/06 Hrneček s hubičkou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF753/06 Hrneček s hubičkou
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