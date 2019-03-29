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  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja

Izdelek ni več na voljo

Philips AventLonček z ustnikom

SCF753

3.9
| (42) Ocene
Pitje brez polivanja
Lonček za pitje Philips Avent brez bisfenola A ima patentiran ventilček, ki preprečuje polivanje. Na dotik mehki ročaji ne drsijo iz otrokovih rok in omogočajo enostaven oprijem. Vsebuje trd ustnik, ki je odporen na otrokove ugrize. Enostavno za otroka, priročno za vas.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Enostavno od stekleničke do lončka

Pitje brez polivanja

  • Pitje brez polivanja

  • 260 ml

  • 12 m+

  • Trd ustnik

Brez polivanja. Mame so potrdile

Nič več polivanja. Nov ventilček z vloženim patentom zagotavlja, da tekočina izteka samo, ko otrok pije iz lončka.

Enostavna sprememba v lonček s prostim pretokom

Ko odstranite ventilček, se lonček za pitje spremeni v lonček s prostim pretokom.

Nagnjen ustnik olajša nagib glavice

Nagnjen ustnik olajša nagib glavice

Nagnjen ustnik je oblikovan tako, da malčkom olajša prve požirke, saj jim glavice ni treba pretirano nagniti nazaj.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.9

od 5

42

Ocene

29/03/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Lako se održava, dijete lako pije iz nje i ne proljeva se kada je naopako okrenuta. Super! ❤️

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF753 Čašica s usnikom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF753 Čašica s usnikom

05/07/2018

Česká republika

Česká republika

hrneček se dobře drží v ruce a opravdu neteče

Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753/07 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička doporučuju, protože se hrneček dobře drží v ruce a opravdu neteče.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF753/07 Hrneček s hubičkou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF753/07 Hrneček s hubičkou

04/07/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní produkt

Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička - kvalitní produkt, mohu doporučit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF753/06 Hrneček s hubičkou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF753/06 Hrneček s hubičkou

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