2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SCF751/03
Pitje brez polivanja
200 ml
6 m+
.
Nagnjen ustnik je oblikovan tako, da malčkom olajša prve požirke, saj jim glavice ni treba pretirano nagniti nazaj.
Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala brez bisfenola A.
4.1
od 5
72
Ocene
Lejla88
21/11/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod je odličan za bebe 6+.
Mi ovo čašicu koristimo za vodu. Veliki plus je što se tečnost ne može proliti. Također, beba brzo nauči piti na ovu čašicu i idealana je za bebine malene rucice.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF751/00 Čašica s usnikom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF751/00 Čašica s usnikom
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF751/00 Kubek z ustnikiem
K449
22/02/2020
Magyarország
Barátnőm lányának kedvence
Barátnőm kislánya használja, már hosszú ideje és imádja. Nagyon várom már, hogy mi is kipróbálhassuk. Összességében minden avent termék eddig nagyon bevált, hiszem hogy ebben sem fogok csalódni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.