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  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja

Izdelek ni več na voljo

Philips AventLonček z ustnikom

SCF751/03

4.1
| (72) Ocene
Pitje brez polivanja
Novi lonček za pitje Philips Avent brez bisfenola A ima patentiran ventil, ki preprečuje polivanje. Mehki ustnik in ročaji zagotavljajo vašemu malčku enostavno pitje. Enostavno za vašega otroka, pripravno za vas.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Enostavno od stekleničke do lončka

Pitje brez polivanja

  • Pitje brez polivanja

  • 200 ml

  • 6 m+

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

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Nagnjen ustnik olajša nagib glavice

Nagnjen ustnik olajša nagib glavice

Nagnjen ustnik je oblikovan tako, da malčkom olajša prve požirke, saj jim glavice ni treba pretirano nagniti nazaj.

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala brez bisfenola A.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

72

Ocene

21/11/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odličan za bebe 6+.

Mi ovo čašicu koristimo za vodu. Veliki plus je što se tečnost ne može proliti. Također, beba brzo nauči piti na ovu čašicu i idealana je za bebine malene rucice.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF751/00 Čašica s usnikom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF751/00 Čašica s usnikom

04/06/2020

Polska

Polska

Sprawdzajcie co kupujecie

Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF751/00 Kubek z ustnikiem

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Barátnőm lányának kedvence

Barátnőm kislánya használja, már hosszú ideje és imádja. Nagyon várom már, hogy mi is kipróbálhassuk. Összességében minden avent termék eddig nagyon bevált, hiszem hogy ebben sem fogok csalódni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

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