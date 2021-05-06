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  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja

Izdelek ni več na voljo

Philips AventLonček z ustnikom

SCF746/02

4.5
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Pitje brez polivanja
Lonček za pitje Philips Avent brez bisfenola (BPA) se ponaša z mehkim silikonskim ustnikom, ki pitje brez polivanja. Skupaj z mehkimi ročaji vašemu malčku omogoča, da se nauči piti povsem samostojno. Enostavno za vašega otroka, pripravno za vas.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Enostavno od stekleničke do lončka

Pitje brez polivanja

  • Pitje brez polivanja

  • 200 ml

  • 6 m+

Vgrajen ventil omogoča pitje brez polivanja

Mehki ročaji za samostojno pitje, ki se prilegajo drobnim otrokovim ročicam

Mehki ročaji za samostojno pitje, ki se prilegajo drobnim otrokovim ročicam

Ročaji so oblikovani tako, da malček lonček lahko samostojno drži in pije iz njega. Ročaji omogočajo enostaven oprijem in so prevlečeni z gumo, da ne drsijo iz majhnih rok.

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala brez bisfenola A.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Povedená láhev

Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.

Prednosti

Kryt pro cestování

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF746/02 Hrneček s hubičkou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF746/02 Hrneček s hubičkou

09/10/2020

Україна

Україна

удобно держать

Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF746/03 Чашка з носиком

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF746/03 Чашка з носиком

30/09/2020

Україна

Україна

Універсальна та якісна!

Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF746/03 Чашка з носиком

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF746/03 Чашка з носиком

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 