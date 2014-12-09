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Zelo priročno za obrok na poti
V potovalnem kompletu za hranjenje Philips Avent so velika posoda za hranjenje s predelki, dve odstranljivi posodici, vgrajena žlička za hranjenje in vakuumski podstavek, ki preprečuje razlivanje. Popoln sopotnik za vsako mamo na poti.
Potovalni komplet
Potovalni komplet za hranjenje Philips Avent vsebuje veliko posodo za hranjenje s predelki in pokrovom in dve odstranljivi, ločeni posodici s pokrovoma, ki sta odlični za prigrizke ali manjše obroke
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5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
AgaCh
06/12/2014
Polska
Szczerze polecam.
Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
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