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Izdelek ni več na voljo

Philips AventPotovalni komplet za hranjenje Avent za 6 m+

SCF724/00

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zelo priročno za obrok na poti

V potovalnem kompletu za hranjenje Philips Avent so velika posoda za hranjenje s predelki, dve odstranljivi posodici, vgrajena žlička za hranjenje in vakuumski podstavek, ki preprečuje razlivanje. Popoln sopotnik za vsako mamo na poti.

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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Optimizirano za hranjenje na poti

Zelo priročno za obrok na poti

  • Potovalni komplet

Potovalni komplet za hranjenje

Potovalni komplet za hranjenje Philips Avent vsebuje veliko posodo za hranjenje s predelki in pokrovom in dve odstranljivi, ločeni posodici s pokrovoma, ki sta odlični za prigrizke ali manjše obroke

Varni pokrovi, ki preprečujejo razlivanje in ohranjajo higieno posodic

Varni pokrovi, ki preprečujejo razlivanje in ohranjajo higieno posodic

Vključujejo vgrajeno žličko za hranjenje in vakuumski podstavek

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

06/12/2014

Polska

Polska

Szczerze polecam.

Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

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