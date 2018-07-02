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  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

Izdelek ni več na voljo

Philips AventPrilagodljiva žlica Avent za 6 m+

SCF722/00

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
Prilagodljiva žlica Philips Avent je zasnovana posebej kot pomoč pri učenju otroka na samostojno hranjenje. Ima upogljiv držaj in konico, ki jo lahko prilagodite glede na oprijem in razvojne potrebe rastočega otroka.
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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Otroku pomaga razviti veščine samostojnega hranjenja

Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

Žlica za prvo samostojno hranjenje dojenčka

Prilagodljiv ročaj in konica žlice

Prilagodite otrokovemu oprijemu in razvojni stopnji hranjenja

Popolno za majhne roke – idealno za samostojno hranjenje

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

02/01/2017

България

България

Preverjen kupec

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 