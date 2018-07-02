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Izdelek ni več na voljo
Prilagodite otrokovemu oprijemu in razvojni stopnji hranjenja
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
siklop
02/01/2017
България
Preverjen kupec
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.