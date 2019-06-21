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  • Žličke za hranjenje z mehko konico
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  • Žličke za hranjenje z mehko konico
  • Žličke za hranjenje z mehko konico
  • Žličke za hranjenje z mehko konico
  • Žličke za hranjenje z mehko konico
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  • Žličke za hranjenje z mehko konico
  • Žličke za hranjenje z mehko konico
  • Žličke za hranjenje z mehko konico

Izdelek ni več na voljo

Philips AventŽličke za hranjenj malčkov starosti nad 6 mesecev

SCF710/00

4.9
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Žličke za hranjenje z mehko konico
Žličke za hranjenje malčkov Philips Avent SCF710/00 za stopnje razvoja vašega otroka
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Hranjenje z izdelki Avent

Žličke za hranjenje z mehko konico

0 % bisfenola A

Enostavno čiščenje in primerno za pomivalni stroj

Ročaj za globok doseg

Ročaj za globok doseg

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Яркие и удобные!

Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek kanalak

A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Avent Etetőkanál

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Avent Etetőkanál

28/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent”

Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Mehka konica ni priložena za prodajo v ZDA