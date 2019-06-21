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Izdelek ni več na voljo
4.9
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Анна2821
21/06/2019
Україна
Яркие и удобные!
Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek kanalak
A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Avent Etetőkanál
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Avent Etetőkanál
Flp10
28/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent”
Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Mehka konica ni priložena za prodajo v ZDA