2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Prvi pretok
0 m
Cucelj je izdelan iz silikona – material brez bisfenola A (v skladu z Direktivo EU 2011/8/EU)
Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.
5.0
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Brigi83
19/02/2020
Magyarország
Cumisüveg cuki zavar nélkül
Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi
Prednosti
Könnyen tisztítható, szereti a babám
Slabosti
Nincs ilyen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
CataMari
07/05/2019
România
Preferata bebelusei
Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Alina18
29/06/2018
România
Folosim cu incredere produse Philips Avent.
Acum avem deja 1 an si 8 luni,dar încă de la început am folosit produse Philips Avent.Sunt foarte mulțumită de cum a decurs hranirea la biberon..cu tetinele natural..si acum folosim si cănuța, a fost o trecere usoara si plăcută pentru fetița mea!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011