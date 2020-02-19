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  • Idealno za novorojenčke
  • Idealno za novorojenčke

Izdelek ni več na voljo

Philips AventCucelj Natural

SCF657/27

5
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Idealno za novorojenčke
Cucelj Philips Avent Natural za prvi pretok z manjšo odprtino zagotavlja bolj nadzorovan pretok, mehka tekstura cuclja pa je bolj podobna prsni bradavici.
Poglej vse prednosti

Mehkejši cucelj s počasnejšim pretokom

Idealno za novorojenčke

  • 2 kosa

  • Prvi pretok

  • 0 m

Cucelj brez bisfenola A

Cucelj brez bisfenola A

Cucelj je izdelan iz silikona – material brez bisfenola A (v skladu z Direktivo EU 2011/8/EU)

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Cumisüveg cuki zavar nélkül

Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi

Prednosti

Könnyen tisztítható, szereti a babám

Slabosti

Nincs ilyen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

07/05/2019

România

România

Preferata bebelusei

Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

29/06/2018

România

România

Folosim cu incredere produse Philips Avent.

Acum avem deja 1 an si 8 luni,dar încă de la început am folosit produse Philips Avent.Sunt foarte mulțumită de cum a decurs hranirea la biberon..cu tetinele natural..si acum folosim si cănuța, a fost o trecere usoara si plăcută pentru fetița mea!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

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  1. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011