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  • Posnema naravni vzorec sesanja

Izdelek ni več na voljo

Philips AventCucelj Natural

SCF656/27

4.6
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Posnema naravni vzorec sesanja
Cucelj za gostejšo hrano Philips Avent je idealen za gostejšo hrano, kot so žitarice in juhe. Odlikuje ga inovativna zasnova z obliko cvetnih listov za naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, za enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja po steklenički.
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Posnema naravni vzorec sesanja

  • 2 kosa

  • Močnejše hranjenje

  • 6 m+

Cucelj brez bisfenola A

Cucelj brez bisfenola A

Cucelj je izdelan iz silikona – material brez bisfenola A (v skladu z Direktivo EU 2011/8/EU)

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.

Združljivo s stekleničko Philips Avent Natural

Priporočamo vam, da cuclje Natural uporabljate samo s stekleničkami Natural.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

9

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Prednosti

коликов стало меньше, прочная

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF656/27 Соска Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF656/27 Соска Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF654/27 Соска Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF654/27 Соска Natural

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Omejitve odgovornosti

  1. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011