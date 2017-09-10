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  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
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Izdelek ni več na voljo

Philips AventCucelj Natural

SCF655/27

4.3
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
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Pri cuclju z nastavljivim pretokom Philips Avent Natural lahko pretok enostavno nastavite tako, da obrnete stekleničko. Cucelj odlikuje inovativna zasnova z obliko cvetnih listov za naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, za enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja po steklenički.
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  • 2 kosa

  • Spremenljiv pretok

  • 3 m+

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

10/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod.

Proizvod mi je izvrstan. Koristimo od rođenja. Kombiniram ga s dojenjem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF655/27 Sisač Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF655/27 Sisač Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Prednosti

Minőség

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF653/27 Natural etetőcumi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF653/27 Natural etetőcumi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF653/27 Natural etetőcumi

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