2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Hiter pretok
6 m+
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.
Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.
Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.
4.6
od 5
9
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Prednosti
коликов стало меньше, прочная
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF656/27 Соска Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF656/27 Соска Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF654/27 Соска Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF654/27 Соска Natural
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011