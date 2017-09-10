2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Srednji pretok
3 m+
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.
Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.
Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.
4.3
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mama
10/09/2017
Hrvatska
Izvrstan proizvod.
Proizvod mi je izvrstan. Koristimo od rođenja. Kombiniram ga s dojenjem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF655/27 Sisač Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF655/27 Sisač Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Prednosti
Minőség
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF653/27 Natural etetőcumi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF653/27 Natural etetőcumi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF653/27 Natural etetőcumi
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011