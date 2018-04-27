2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Počasen pretok
1 m+
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.
Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.
Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF652/27 Natural etetőcumi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF652/27 Natural etetőcumi
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011