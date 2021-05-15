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  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventCucelj Anti-colic

SCF636/27

4.9
| (36) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
Naš cucelj Anti-colic je zasnovan za nemoteno hranjenje, pri katerem se zrak dovaja v stekleničko in ne v otrokov trebušček. Tekstura z brazdami preprečuje, da bi se cucelj sesedel, in poskrbi, da hranjenje poteka s čim manj prekinitvami in nelagodja.
Poglej vse prednosti

Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

  • 2 kosa

  • Močnejše hranjenje

  • 6 m+

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

36

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dudliky avent

Avent lahvicky i dudliky jsou jediné, které naše dvojčátka mají. Nemůžu si vynachválit. Vše naprosto bez problémů, krmení s aventem je radost :)

Prednosti

Savicka iminuteje prso proto je tak snadné krmeni

Slabosti

Žádné nejsoi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvela volba

S temito savickami jsem nad miru spokojena. Mala ze zacatku hodne zvracela a tyto savicky spolu s antokolik lahvi a lzickou hodne pomohly.

Prednosti

Velmi kvalitni material

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Úžasně funguje

Po několika odzkoušených lahvičkách jsme zkusili i lahvičku od Aventu. Malý z nich krásné pil a nepolykal vzduch. Nyní už jí i tuhou stravu a tudíž používáme tady tu savičku, do které mu dáváme kašičku. Můžu vřele doporučit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík

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Omejitve odgovornosti

  1. 2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.

  2. Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.

  3. Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.

  4. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011