2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Močnejše hranjenje
6 m+
Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.
Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*
Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.
4.9
od 5
36
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Peti2548
15/05/2021
Česká republika
Dudliky avent
Avent lahvicky i dudliky jsou jediné, které naše dvojčátka mají. Nemůžu si vynachválit. Vše naprosto bez problémů, krmení s aventem je radost :)
Prednosti
Savicka iminuteje prso proto je tak snadné krmeni
Slabosti
Žádné nejsoi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Miledevce
10/05/2021
Česká republika
Skvela volba
S temito savickami jsem nad miru spokojena. Mala ze zacatku hodne zvracela a tyto savicky spolu s antokolik lahvi a lzickou hodne pomohly.
Prednosti
Velmi kvalitni material
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Hrushanda
26/05/2020
Česká republika
Úžasně funguje
Po několika odzkoušených lahvičkách jsme zkusili i lahvičku od Aventu. Malý z nich krásné pil a nepolykal vzduch. Nyní už jí i tuhou stravu a tudíž používáme tady tu savičku, do které mu dáváme kašičku. Můžu vřele doporučit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF636/27 Antikolikový dudlík
2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.
Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.
Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011