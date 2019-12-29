2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Cucelj s spremenljivim pretokom
3 m+
Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.
Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*
Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.
4.5
od 5
26
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Simkru
29/12/2019
Česká republika
Del promocije
top produkt!
S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.
Prednosti
tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Bublinka 1
23/12/2019
Česká republika
Del promocije
Skvělý výrobek
S antikolikovým dudlíkem Avent jsem velmi spokojená. Dcera díky němu netrpí žádnými bolestmi břicha. Je skvělé, že průtok je variabilní, protože už nemusím kupovat další velikosti. Přes průtok číslo 3 se dá pít i kaše. Můžu všem vřele doporučit. Dcera má i šidítka Avent. Jiné nechce. Zřejmě ji připomínají dudlík na flašku.
Prednosti
Variabilní průtok. Tvar dudlíku.
Slabosti
Teče rychleji, takže při přechodu z dudlíku číslo 2, je třeba třeba být trpělivý, než si dítě zvykne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Avent123
09/12/2019
Česká republika
Del promocije
Skvělý výrobek
Dudliky na láhev Avent jsem si vybrala, jelikož jsem používala i u dcery a jsou skvěle. Rada se k nim teď u syna vracím. Mají skvělý tvar. Výrobky Avent jsme si oblíbili a určitě doporučuji dal!
Prednosti
Tvar
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík
2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.
Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.
Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011