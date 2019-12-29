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  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventCucelj Anti-colic

SCF635/27

4.5
| (26) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
Naš cucelj Anti-colic je zasnovan za nemoteno hranjenje, pri katerem se zrak dovaja v stekleničko in ne v otrokov trebušček. Tekstura z brazdami preprečuje, da bi se cucelj sesedel, in poskrbi, da hranjenje poteka s čim manj prekinitvami in nelagodja.
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Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

  • 2 kosa

  • Cucelj s spremenljivim pretokom

  • 3 m+

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

26

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

top produkt!

S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.

Prednosti

tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík

23/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

S antikolikovým dudlíkem Avent jsem velmi spokojená. Dcera díky němu netrpí žádnými bolestmi břicha. Je skvělé, že průtok je variabilní, protože už nemusím kupovat další velikosti. Přes průtok číslo 3 se dá pít i kaše. Můžu všem vřele doporučit. Dcera má i šidítka Avent. Jiné nechce. Zřejmě ji připomínají dudlík na flašku.

Prednosti

Variabilní průtok. Tvar dudlíku.

Slabosti

Teče rychleji, takže při přechodu z dudlíku číslo 2, je třeba třeba být trpělivý, než si dítě zvykne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík

09/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Dudliky na láhev Avent jsem si vybrala, jelikož jsem používala i u dcery a jsou skvěle. Rada se k nim teď u syna vracím. Mají skvělý tvar. Výrobky Avent jsme si oblíbili a určitě doporučuji dal!

Prednosti

Tvar

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF635/27 Antikolikový dudlík

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Omejitve odgovornosti

  1. 2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.

  2. Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.

  3. Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.

  4. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011