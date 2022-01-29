2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Cucelj s hitrim pretokom
6 m+
Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.
Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*
Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.
4.9
od 5
89
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Míra S.
29/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Vše v pořádku.
ok, splnilo očekávání pro výměnu na Avent lahvičku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF634/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF634/27 Antikolikový dudlík
Džery
04/05/2021
Česká republika
Tradiční kvalita
Na tomto dudlíku je vidět, že co je kvalitní, není třeba pořád měnit či nesmyslně upgradovat! V mé rodině prošel již dvěma dětmi a nakoupil jsem ho dopředu už na třetí! ...víc dětí už nezvládnu :-)
Prednosti
kvalita, dokonalé provedení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF634/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF634/27 Antikolikový dudlík
Teryk9999
19/05/2020
Česká republika
Super antikolikový dudlík
Za nás super. Syn byl kojený a flašku dostal jen zřídka kdy. Hodně se říká, že krmení z lahve může kojení zkazit ale s tímto dudlíkem se nám to nestalo.
Prednosti
Tvar
Slabosti
Nemám co vytknout
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF634/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF634/27 Antikolikový dudlík
2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.
Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.
Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011