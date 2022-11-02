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  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventCucelj Anti-colic

SCF632/27

4.6
| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
Naš cucelj Anti-colic je zasnovan za nemoteno hranjenje, pri katerem se zrak dovaja v stekleničko in ne v otrokov trebušček. Tekstura z brazdami preprečuje, da bi se cucelj sesedel, in poskrbi, da hranjenje poteka s čim manj prekinitvami in nelagodja.
Poglej vse prednosti

Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

  • 2 kosa

  • Cucelj s počasnim pretokom

  • 1 m+

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

30

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

02/11/2022

Česká republika

Česká republika

Super pomocník při bolení bříšek

Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!

Prednosti

Tvar, velikost průtoku, funguje!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

31/10/2022

Česká republika

Česká republika

Malý zázrak

Dudlík má skvělý tvar a naše malá ho dobře přijala. Má dobře udělaný průtok, takže nic nikde neteče a dítě pije menší množství tekutin a plynule, takže pak nemá problémy s bříškem. Hned jak jsme ho vyměnili, tak přestalo bolet bříško, takže pro nás je to takový malý zázrak. Pokud má vaše dítko problémy s bříškem, tak tento dudlík určitě doporučuji vyzkoušet.

Prednosti

Matreiál, Ideální tvar do pusinky, 2 ks v balení, Průtok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

31/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super dudliky

S avent antikolikovymi dudliky jsem velmi spokojena, opravdu funguji. Miminku se nedostava tolik vzduchu do briska, jako z ostatnich lahvicek.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

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Omejitve odgovornosti

  1. 2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.

  2. Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.

  3. Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.

  4. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011