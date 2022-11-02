2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Cucelj s počasnim pretokom
1 m+
Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.
Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*
Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.
4.6
od 5
30
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
to-ma-nka12
02/11/2022
Česká republika
Super pomocník při bolení bříšek
Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!
Prednosti
Tvar, velikost průtoku, funguje!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
CeRe13
31/10/2022
Česká republika
Malý zázrak
Dudlík má skvělý tvar a naše malá ho dobře přijala. Má dobře udělaný průtok, takže nic nikde neteče a dítě pije menší množství tekutin a plynule, takže pak nemá problémy s bříškem. Hned jak jsme ho vyměnili, tak přestalo bolet bříško, takže pro nás je to takový malý zázrak. Pokud má vaše dítko problémy s bříškem, tak tento dudlík určitě doporučuji vyzkoušet.
Prednosti
Matreiál, Ideální tvar do pusinky, 2 ks v balení, Průtok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
Maljana
31/10/2022
Česká republika
Super dudliky
S avent antikolikovymi dudliky jsem velmi spokojena, opravdu funguji. Miminku se nedostava tolik vzduchu do briska, jako z ostatnich lahvicek.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.
Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.
Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011