2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Cucelj s pretokom za novorojenčke
0 m+
Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.
Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*
Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.
4.3
od 5
24
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Miriam K.
01/11/2022
Česká republika
Dudlík
Syn jsi jednoduše chytl jako prso.. velká výhoda, u jiných lahviček má problém. Po pití nemá konečně škytavku. Doporučuji
Prednosti
Nemá škytavku, přisaje se hned
Slabosti
Nedá se dát na jinou lahvičku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
Saam3
17/10/2022
Česká republika
Opravdu kvělý produkt
Tento produkt antikolikový dudlík mě opravdu mile překvapil. Krmení nebylo vůbec nijak přerušované a naopak velmi hezky plynulé. Dudlík hezky držel tvar a nikde se neohýbal. Myslím si, že naše děťátko díky tomuto dudlíku lépe v noci spinká. Všem velmi doporučuji.
Prednosti
Tvar
Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
iwanka1M1
12/10/2022
Česká republika
Super
Klidně můžu antikolikový dudlík doporučit i ostatním vyzkoušet. Při pití s ním syna nebolelo tak bříško, dokázal spát i celou noc vkusu. Vyhovoval mu jeho tvar. Antikolikový cumlík si oblíbil můj syn i já. Líbí se mi, že si umíme zvolit i různé průtoky podle jeho potřeby.
Prednosti
Vše
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.
Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.
Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011