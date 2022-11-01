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  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventCucelj Anti-colic

SCF631/27

4.3
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
Naš cucelj Anti-colic je zasnovan za nemoteno hranjenje, pri katerem se zrak dovaja v stekleničko in ne v otrokov trebušček. Tekstura z brazdami preprečuje, da bi se cucelj sesedel, in poskrbi, da hranjenje poteka s čim manj prekinitvami in nelagodja.
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Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

  • 2 kosa

  • Cucelj s pretokom za novorojenčke

  • 0 m+

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

24

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

01/11/2022

Česká republika

Česká republika

Dudlík

Syn jsi jednoduše chytl jako prso.. velká výhoda, u jiných lahviček má problém. Po pití nemá konečně škytavku. Doporučuji

Prednosti

Nemá škytavku, přisaje se hned

Slabosti

Nedá se dát na jinou lahvičku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu kvělý produkt

Tento produkt antikolikový dudlík mě opravdu mile překvapil. Krmení nebylo vůbec nijak přerušované a naopak velmi hezky plynulé. Dudlík hezky držel tvar a nikde se neohýbal. Myslím si, že naše děťátko díky tomuto dudlíku lépe v noci spinká. Všem velmi doporučuji.

Prednosti

Tvar

Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

12/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super

Klidně můžu antikolikový dudlík doporučit i ostatním vyzkoušet. Při pití s ním syna nebolelo tak bříško, dokázal spát i celou noc vkusu. Vyhovoval mu jeho tvar. Antikolikový cumlík si oblíbil můj syn i já. Líbí se mi, že si umíme zvolit i různé průtoky podle jeho potřeby.

Prednosti

Vše

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

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Omejitve odgovornosti

  1. 2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.

  2. Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.

  3. Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.

  4. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011