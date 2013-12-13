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Izdelek ni več na voljo
SCF625/01
125 ml
Zasnovan za občutljive dlesni
Na poznano stekleničko in cucelj dodajte ročaje, da se bo otrok lažje naučil samostojno piti.
Vse stekleničke in lončki Philips Avent so združljivi, razen steklenih stekleničk in lončkov za velike malčke/velike otroke (My First Big Kid Cup). Mešajte in združujte posamezne dele in ustvarite popoln lonček za specifične razvojne potrebe vašega otroka.
2.0
od 5
1
Ocena
Moli15
13/12/2013
Polska
Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!
Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.
Ta ocena je bila podana za SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
Ta ocena je bila podana za SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
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