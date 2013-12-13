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  • Otrokov prvi korak k uporabi lončka
  • Otrokov prvi korak k uporabi lončka

Izdelek ni več na voljo

Philips AventKomplet za prehod s stekleničke na lonček

SCF625/01

2
| (1) Ocena
Otrokov prvi korak k uporabi lončka
Komplet za prehod s stekleničke na lonček Philips Avent ima mehak ustnik in ročaja za lahek prijem, s katerima se otrok lažje nauči samostojno piti.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Lonček z mehkim ustnikom

Otrokov prvi korak k uporabi lončka

  • 125 ml

Mehki ustnik

Mehki ustnik

Zasnovan za občutljive dlesni

Vključuje ročaje za navajanje na samostojno pitje

Na poznano stekleničko in cucelj dodajte ročaje, da se bo otrok lažje naučil samostojno piti.

Združljiva s stekleničkami in lončki Philips Avent

Vse stekleničke in lončki Philips Avent so združljivi, razen steklenih stekleničk in lončkov za velike malčke/velike otroke (My First Big Kid Cup). Mešajte in združujte posamezne dele in ustvarite popoln lonček za specifične razvojne potrebe vašega otroka.

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2.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
1

13/12/2013

Polska

Polska

Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

Ta ocena je bila podana za SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

Ta ocena je bila podana za SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 